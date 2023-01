Chytré hodinky Xiaomi Mi Band 7 Pro nyní pořídíte s bezkonkurenční slevou

Komerční sdělení: Uvažujete nad pořízením kvalitních chytrých hodinek a rádi byste na nich ušetřili? V takovém případě by vaší pozornosti rozhodně neměly uniknout oblíbené Xiaomi Mi Band 7 Pro. Nejen že je tento model k dostání za zcela bezkonkurenční cenu, ale zároveň jej nyní pořídíte s exkluzivní slevou. Než se dostaneme k samotné ceně a slevové akci, pojďme si ještě v rychlosti shrnout, co hodinky vlastně umí, čím se vyznačují a proč vlastně stojí za to.

Xiaomi Mi Band 7 Pro

Chytré hodinky Xiaomi Mi Band 7 Pro se hned na první pohled vyznačují svým kvalitním 1,64“ AMOLED displejem, který jde ruku v ruce s precizně zpracovaným tělem. Tento model vás dokáže kdykoliv upozornit na příchozí notifikace, telefonní hovory či zprávy, aniž byste se museli obtěžovat s vytahováním vašeho telefonu. Jak ale jistě víte, chytré hodinky obecně spojuje schopnost pro detailní monitorování zdravotních funkcí a fyzických aktivit. Ani v tomto není reprezentant z dílny Xiaomi pozadu, ba právě naopak. Celkově totiž nabízí více než 110 sportovních režimů pro detailní analýzu vašich aktivit. Celé to ještě skvěle doplňuje zabudovaná GNSS pro precizní určení polohy.

Hodinky jsou dokonce vybaveny kvalitními senzory pro celodenní měření tepové frekvence či saturace kyslíku v krvi. Zároveň jim nechybí ani odolnost vůči vodě dle 5 ATM. Samozřejmostí je také možnost pro detailní monitorování spánku a řada dalších skvělých funkcí. Určitě nesmíme zapomenout zmínit rozsáhlou sbírku ciferníků. Konkrétně totiž máte na výběr z více než 150 předpřipravených designů, mezi nimiž můžete přepínat dle vlastních preferencí. Celé to ještě skvěle uzavírá bezkonkurenční výdrž baterie. Xiaomi Mi Band 7 Pro totiž na jedno nabití vydrží až 12 dní v provozu.

Nyní se slevou!

Pojďme se už ale podívat i na samotnou slevu. Jak už jsme zmínili přímo v úvodu, aktuálně jsou tyto chytré hodinky k dostání za akční cenu. Pořídit je můžete jen za 120 € 84,92 €. U toho to ale ještě nekončí! Ve spolupráci s ověřeným e-shopem Hekka.com jsme si pro naše čtenáře připravili exkluzivní slevovou akci. Když v košíku zadáte slevový kód ve znění HEKKAMB7PJ, výsledná cena se vám automaticky sníží na pouhopouhých 64,68 €! Na oblíbené Xiaomi Mi Band 7 Pro si tak můžete přijít za zcela bezkonkurenční cenu!