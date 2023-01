Apple představil nový 14″ a 16″ MacBook Pro s čipy M2 Pro a M2 Max

Před několika minutami Apple představil nový 14″ a 16″ MacBook Pro, a to prostřednictvím tiskové zprávy na svém webu. Naprosto dle očekávání přichází tyto nové jablečné počítače se zbrusu novými čipy M2 Pro a M2 Max, které jsou oproti předchozí generaci ještě výkonnější. Pokud byste ale čekali nějaké designové změny, tak vás musíme zklamat. Nový 14″ i 16″ MacBook Pro je vzhledem naprosto totožný s původními modely z konce roku 2021, takže se veškeré novinky odehrály pouze uvnitř a na pohled nepoznáte žádný rozdíl.

Čipy M2 Pro a M2 Max jsou samozřejmě u nových MacBooků Pro největším lákadlem. Co se týče čipu M2 Pro, tak ten je k dispozici v maximální konfiguraci s až 12jádrovým CPU, 19jádrovým GPU a až 32 GB jednotné paměti. Výkonnější čip M2 Max je pak možné nakonfigurovat s až 12jádrovým CPU, až 38jádrovým GPU a hlavně až 96 GB jednotné paměti, což je obrovskou novinkou. Oba dva tyto čipy samozřejmě zaručují skvělý výkon a především efektivitu, na což jsme u Apple Silicon jednoduše zvyklí. Z hlediska Neural Engine pak veškeré varianty nabízí 16 jader. Oba dva zmíněné čipy jsou vyrobeny 5nm výrobním procesem druhé generace.

Je však nutné zmínit, že s příchodem výkonnějších čipů jsme se dočkali také příchodu dalších skvělých novinek. Primárně můžeme zmínit, že nový 14″ i 16″ MacBook Pro nabízí HDMI s podporou rozlišení až 8K a dle úniků se chlubí také Wi-Fi 6E. Co se týče dalších specifikací, tak ty zůstávají stejné – nakonfigurovat si můžete až 8 TB SSD úložiště, a to u obou modelů. Rozhodně potěší fakt, že ceny zůstaly naprosto stejné s předchozí generací. Základní 14″ MacBook Pro tak začíná na 58 990 Kč a základní 16″ MacBook Pro na 72 990 Kč, v nejvyšší konfiguraci pak 14″ model pořídíte za 185 990 Kč a 16″ model za 192 990 Kč. Oba dva stroje jsou již nyní v prodeji a Apple aktuálně slibuje jejich doručení do 24. ledna. Podrobně se novým čipům a dalším novinkám budeme věnovat v dalších článcích.

14″ a 16″ MacBook Pro s M2 Pro a M2 Max půjde zakoupit zde