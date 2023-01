Apple nepřímo odhalil, jaký produkt dnes představí

Je tomu sice jen pár hodin, co na světlo světa vypluly první informace o tom, že má Apple na dnešní den připravené představení prvních letošní hardwarových novinek, nicméně už nyní víme, co by mezi nimi mělo být. Kalifornský gigant si totiž v Kanadě certifikoval nový MacBook Pro s dosud nikdy nepoužitým identifikátorem a částečně i technickými specifikacemi, čímž de facto potvrdil, že právě tento stroj chce v dohledné době odhalit. A kdy jindy, než dnes.

Databáze kanadského regulačního úřadu odhalila konkrétně zbrusu nový MacBook Pro s identifikátorem A2779, který byl úřadu nahlášen teprve 11. ledna. Ačkoliv databáze jako taková příliš mnoho informací neposkytuje, víme z ní například to, že novinka podporuje Wi-Fi 6E, která rozšiřuje WiFI do pásma 6Hz kvůli vyšší rychlosti a nižší latenci. Současná generace 14“ a 16“ MacBooků Pro přitom nabízí „jen“ Wi-Fi 6 omezenou na písma 2,4 a 5 GHz. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že abyste Wi-Fi 6E využili, je třeba mít samozřejmě i router, který 6GHz nabízí. V opačném případě vám bude tento upgrade k ničemu.

Přestože žádné další detaily Apple neprozradil, z dřívějška víme, že by měly nové 14“ a 16“ MacBooky Pro nabízet naprosto stejný design jako jejich předešlá generace s tím, že jejich hlavní a zřejmě takřka jediný rozdíl bude v čipsetu, který je pohání. Nynější M1 Pro a M1 Max totiž nahradí Apple novými M2 Pro a M2 Max, které by měly být oproti předešlé generaci výkonnější zejména z hlediska grafiky. Na detaily si nicméně budeme muset počkat do odpoledne, maximálně pak podvečera. Kdy totiž Apple tiskové zprávy s novinkami vydá je v tuto chvíli nejasné.