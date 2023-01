Apple možná zítra představí první letošní produkty!

Známý leaker Jon Prosser měl za sebou období, kdy vyšlo téměř vše co řekl a bylo jednoznačně vidět, že skutečně má přístup k informacím, které nejsou veřejnosti dostupné. V posledních letech se však szačalo stávat, že se ve svých prognózách spletl. Zda vyjde ta nejnovější informace kterou vypustil do světa se dozvíme již zítra. Podle Prossera totiž právě zítra, tedy v úterý 17. 1. 2023 uvede Apple své první letošní novinky. Mělo by se jednat o MacBook Pro a Mac mini v aktualizovaných verzích.

Očekává se, že aktualizované MacBooky Pro jak 14″, tak i 16″ verze nabídnou stejný design jako modely z roku 2021 a budou disponovat čipem M2 PRo a M2 Max. Mac mini by pak měl nabízet procesory M2, ovšem při zachování stejného designu.