Odhalil Apple nepřímo termín první letošní Keynote?

Přestože máme teprve polovinu ledna, Apple nám možná již s předstihem odhalil, kdy bude na jaře konat svou první tiskovou konferenci s novými produkty. Jedním dechem se sice sluší dodat, že se jedná o ničím nepodloženou spekulaci, avšak vzhledem k chování Applu v předešlých letech nelze následující teorie z úst několika leakerů vyloučit, ba právě naopak.

Minulý týden předložil Apple americké komisi pro cenné papíry řadu dokumentů ohledně svého podnikání, přičemž v jednom z nich informuje o tom, že 10. března proběhne v Divadle Steva Jobse výroční schůze akcionářů. Ačkoliv by mělo být jejím programem schvalování odměn pro vedení společnosti, znovuzvolení představenstva a další formality, které pro běžné fanoušky Applu příliš zajímavě zřejmě nevypadají, opak může být pravdou. Vzhledem k načasování konference je totiž docela dobře možné, že Apple buď krátce před ní nebo naopak krátce po ní uspořádá tiskovou konferenci s novinkami a že právě tyto novinky akcionářům v Divadle Steva Jobse oficiálně ukáže, aby se s nimi seznámili. Přesně toho jsme totiž byli v minulosti již několikrát svědky, jelikož se jedná o spolehlivý recept na to si investory naklonit na svou stranu ještě více.

Přestože je v tuto chvíli samozřejmě těžké předpovědět jakkoliv blíže přesný termín, jedním z produktů, který by mohl být hypoteticky takto odprezentován, je dlouho očekávaný první AR/VR headset, kterým by kalifornský gigant rád změnil „pravidla hry“ na poli headsetů. Jedná se totiž přeci jen o produkt, který může být do budoucna zcela klíčový a který je zároveň natolik nový, že jej budou muset investoři možná „pochopit“ mnohem víc než jakýkoliv jiný Apple produkt v současnosti.