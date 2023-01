Jedna z největších novinek iPhonů 14 zatím budí spíše rozpaky, Apple už pracuje na zlepšení

Ačkoliv toho loni představené iPhony 14 (Pro) či Apple Watch na první pohled příliš nového nepřinesly, minimálně jedno z jejich vylepšení má potenciál zachraňovat lidské životy. Řeč je konkrétně o detekci autonehody, díky které jsou nové Apple produkty schopné v případě autonehody automaticky zalarmovat záchranné složky a svým majitelům tak přivolat pomoc a tím de facto zvýšit jejich šanci na přežití. Zdánlivě skvělá funkce má však podstatný háček – její spolehlivost zatím není úplně dobrá. Ne, že by novinky nebyly schopné nehody detekovat, ale naopak detekují jako nehody i to, co nehodou není.

Fotogalerie iPhone 14 Pro nahled LsA 1 iPhone 14 Pro nahled LsA 2 iPhone 14 Pro nahled LsA 3 iPhone 14 Pro nahled LsA 4 iPhone 14 Pro nahled LsA 5 iPhone 14 Pro nahled LsA 6 iPhone 14 Pro nahled LsA 7 iPhone 14 Pro nahled LsA 8 iPhone 14 Pro nahled LsA 9 iPhone 14 Pro nahled LsA 10 iPhone 14 Pro nahled LsA 11 iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 14 Pro nahled LsA 13 iPhone 14 Pro nahled LsA 14 iPhone 14 Pro nahled LsA 15 iPhone 14 Pro nahled LsA 16 iPhone 14 Pro nahled LsA 17 iPhone 14 Pro nahled LsA 18 iPhone 14 Pro nahled LsA 20 iPhone 14 Pro nahled LsA 19 iPhone 14 Pro nahled LsA 21 iPhone 14 Pro nahled LsA 22 iPhone 14 Pro nahled LsA 23 iPhone 14 Pro nahled LsA 24 iPhone 14 Pro nahled LsA 25 iPhone 14 Pro nahled LsA 26 iPhone 14 Pro nahled LsA 27 iPhone 14 Pro nahled LsA 28 Vstoupit do galerie

Velmi brzy po spuštění prodejů nových iPhonů a Apple Watch se začaly zejména ze států s horskými středisky ozývat první hlasy ohledně toho, že jim Apple novinky chtěly přivolat pomoc při lyžování či snowboardingu, nikoliv při nehodě. Pomoc chtěly navíc novinky volat jen dle stylu pohybu uživatelů, takže funkci nezaktivovaly ani žádné pády či cokoliv podobného. Apple sice v iOS 16.1.2 podle poznámek k updatu automatickou detekci autonehody zefektivnil, aby fungovala lépe, avšak zdá se, že se mu falešné poplachy stále nepodařilo vymýtit. Podle dostupných informací, které jako první zveřejnil Washington Post, proto v současnosti sbírá kalifornský gigant ve velkém zpětnou vazbu od záchranářů na tísňových linkách, kteří falešné poplachy z jeho produktů přijímají, aby byl následně schopen funkci zlepšit tak, aby bylo podobných poplachů co možná nejméně. Jak rychle a zda vůbec toho bude schopen je sice v tuto chvíli otázkou, nicméně už jen to, že musí podobnou patálii řešit lze do jisté míry označit za velký přešlap. Bavíme se totiž přeci jen o funkci, která může vytížit záchranáře naprosto zbytečně falešným voláním a tím ubrat drahocenný čas na záchranu někoho, kdo je skutečně v nesnázích. Snad se tedy Applu podaří vše vyladit co nejdříve.