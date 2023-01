Coby uživatel Apple HomeKitu jsem si vyzkoušel ovládat mou domácnost přes Google Home. Klepu se ještě teď

Přestože již řadu let píšu dennodenně o produktech z dílny společnosti Apple a obklopuji se jimi i v osobním životě, rozhodně nemám problém s pochválením konkurenčních produktů a naopak s kritikou mého oblíbeného výrobce. Jednak mi už není 15 let a nepotřebuji si proto pomyslně poměřovat určitou část těla s kamarády a jednak si zkrátka tak nějak dokážu přiznat, že ne vše je u Applu růžové, ba leckdy i průměrné. Jsou však věci, na které u něj nedám dopustit a to leckdy ještě mnohem víc poté, co si na vlastní kůži vyzkouším, jak funguje daná věc u konkurence. Rozhodně totiž neplatí, že když dva dělají totéž, vzejde z toho vždy totéž.

Protože mě technologie opravdu baví a do jisté míry fascinují, snažím se dlouhodobě v našem bytě používat chytré technologie v čele se světly, automatizacemi na venkovní žaluzie na terasu a tak podobně. A protože jsem jablíčkář, snažím se svou domácnost stavět kompletně na platformě Apple HomeKit, abych ji mohl ovládat přes nativní aplikaci Domácnost napříč mými Apple produkty. Jasně, ne vždy člověk narazí na produkt, který má dobré technické specifikace a zároveň podporuje HomeKit, takže třeba robotický vysavač či čistička vzduchu mi podporu HomeKitu nenabízí. Valná většina mé domácí elektroniky je však (naštěstí) s HomeKitem kamarádská a tudíž jí přes Domácnost ovládat můžu. Co si ale budeme povídat, zakázané ovoce chutná nejlépe a člověka vnitřně pro ovládání přes HomeKit lákají právě ty produkty, které jeho podporu nenabízí, byť si je tak nějak vědom, že by mu to život nezměnilo.

Přesně z tohoto důvodu jsem si proto nedávno řekl, že by mohlo být vlastně docela zajímavé, kdybych se pokusil HomeKit, respektive Domácnost vyměnit za řešení od Googlu v podobě aplikace Google Home. Takřka všechny smart produkty (a v mém případě doslova všechny) totiž nabízí spolupráci s Google Asistentem, který je pro integraci do googlácké obdoby Domácnosti potřeba. S trochou štěstí se tedy mohlo stát, že kdyby mi aplikace Google Home sedla, mohla do jisté míry Apple Domácnost vyměnit (nebudu-li brát v potaz hlasové pokyny pro Siri). Už nyní ale mohu říci, že je to holé sci-fi.

Stažení aplikace Google Home z App Store a její následné zaktivování přihlášením se přes váš Google účet je samozřejmě hračka. Co mě však hned poté zaskočilo, bylo to, že při tvorbě domácnosti po vás chce aplikace její přesnou adresu. Ano, ta sice slouží dle všeho jen k jednoduché identifikaci v případě, že máte v aplikaci přidáno větší množství domácnosti, ale zcela na rovinu, kolik lidí má v Google Home tolik domácností, že se v nich ztrácí. Bez adresy si však domácnost nezaložíte, respektive alespoň mě se to nepovedlo. Přitom v Domácnosti na iOS a potažmo v jiných Apple produktech je to záležitost na úrovni vytvoření nové textové zprávy – tedy naprostá banalita bez nutnosti cokoliv bláznivě vyplňovat.

Zde však legrace nekončí. Po zaktivování máte totiž před sebou (logicky) prázdnou aplikaci, do které vám už stačí jen „nalít“ produkty, které chcete přes Google Home ovládat. To je sice naprosto jednoduché, jelikož k tomu stačí přihlásit se do aplikace přes účty, kterými jste v nich připojeni (pokud tedy podporují Google Asistenta), ale pokud doufáte v to, že se vám poté dostane stejný grafický zážitek jako v případě Apple Domácnosti, jste na omylu. Aplikace Googlu na iOS jsou alespoň dle mého globálně velmi sterilní, u Google Home je však sterilnost dotažena na zcela novou úroveň. Její rozhraní je zkrátka nehezké a člověk má spíš pocit, že ovládá něco přes webovou stránku než přes aplikaci. Jedním dechem ale musím dodat, že hodnocení designu je do jisté míry subjektivní a své příznivce si pojetí Google Home jistě najde.

Prostředí Google Home

Zatímco design bych byl ještě nějakým způsobem schopný přejít, funkčnost aplikace jako takové už ne. Ovládání domácnosti v podání Googlu je totiž zkrátka zlé a daleké méně intuitivní než v případě Apple Domácnosti. Zapomeňte na jednotlivé ikonky spotřebičů hned na domovské obrazovce zařízení či například jednoduchou možnost úpravy barvy světla hned po „rozevření“ mikromenu světel a tak podobně. Ke všemu se totiž musíte proklikávat mnohem víc než v případě Domácnosti v podání Applu, což je upřímně řečeno otrava. Obecně bych si dokonce dovolil říci, že i celkových nastavení, která jsou možná s produkty v rámci domácnosti dělat, je extrémně málo a s Applem je to nesrovnatelné, byť musím jedním dechem dodat, že jsem do Google Home až tak nezabředl a nemůžu tedy vyloučit, že mi něco neuniklo.

apple domacnost vs google home 7 apple domacnost vs google home 6

Co mi však neuniklo určitě, je naprosto – promiňte mi ten výraz – hloupá integrace non-HomeKit produktů do celého systému smart home. Tak nějak jsem žil v tom, že když mi aplikace pračky, čističky vzduchu a vysavače poměrně okatě nabízí to, ať tyto produkty do Google Home napojím, budu je přes Home moci ovládat takřka stejně (nebo alespoň zkrátka velmi blízce) jako to jde přes aplikace výrobců. Nyní však musím přiznat, že jsem byl opravdu hloupý a naivní. Zatímco pračku si totiž přes aplikaci Samsungu k ní nastavím de facto kompletně včetně programu, počtu otáček, teploty a tak podobně, Google Home mi „velkoryse“ nabídne jen zapnout/vypnout. U vysavače si zase můžu nechat zajít chuť na možnost změny vysávacího profilu (například z tichého režimu na turbo a tak podobně) s tím, že i zde je k dispozici jen zapnout/vypnout. Vysavači pak dodává korunu to, že když jsem jej přes Google Home zapl a poté vypl, ani se nechtěl vrátit do nabíjecího doku. A po tomto všem psát, že u čističky vzduchu si taky nemůžu nastavit její režim, už je asi trochu zbytečné.

Prostředí Apple Domácnosti a aplikací výrobců

S ohledem na mé krátkodobé zkušenosti s Google Home vás tak asi nepřekvapí, že tato aplikace letěla velmi rychle z mého telefonu do pomyslného softwarového koše. Jako náhradu za Apple Domácnost jí totiž absolutně vnímat nelze a zcela na rovinu řečeno si nedokážu vůbec představit, že bych jí coby uživatel Androidu využíval k ovládání nějaké komplexnější domácnosti postavené na Google Asistentovi. To mě však svým způsobem mrzí. Vždyť v zájmu všech fanoušků smart home je právě to, aby platformy pro jejich ovládání fungovaly co možná nejpřívětivěji a uživatele tak svým způsobem motivovaly k tomu, aby je využívaly. Toho ale u Google Home svědky opravdu nebudete – tedy minimálně v případě, že jste tak jako já odkojeni na Domácnosti. Pokud tedy mohu něco fanouškům chytré domácnosti a zároveň Applu doporučit a vzkázat, je to jednoznačně to, aby se Google Home vyhýbali a zároveň aby si Apple Domácnosti a HomeKitu vážili, protože je opravdu skvělý a bude ještě lepší díky nástupu produktů s podporou Matter. A já si jdu dát další lexaurin, ať se mi šok zpracovává trochu lépe.