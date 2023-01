Rok 2023 je tady a s ním se samozřejmě pojí také představení nových zařízení od Applu. Letošek by měl být na hardwarové novinky opravdu štědrý a dočkáme se nejen nových generací stávajících produktů, ale také na několik zbrusu nových. V tomto článku se tak společně podíváme na celkově 13 produktů, které by měl Apple představit v roce 2023. Článek je rozdělen do čtyř částí v podobě kvartálů (čtvrtin roku) a v každé z nich se dozvíte, co se v něm Apple podle dostupných zpráv od analytiků a leakerů chystá představit. Mohlo by vás zajímat 5 věcí, kterých bychom se měli dočkat v iOS 17 iPhone Pavel Jelič 11. 1. 2023

První kvartál 2023 14″ a 16″ MacBook Pro

27″ externí displej

Mac mini

Mac Pro

HomePod Hned v prvním kvartále letošního roku bychom se měli dočkat nového 14″ a 16″ MacBooku Pro, které nabídnou konfigurace s čipy M2 Pro a M2 Max. Vloni jsme se bohužel na konci roku nedočkali představení nových Maců, a to poprvé za 22 let, takže je jasné, že si Apple nechal tuto „slavnost“ na začátek tohoto roku. Ve hře je pak také 27″ externí displej, který by měl nabídnout mini-LED panel. Vylepšení se dále dočká také Mac mini, který přijde s možností konfigurace s čipy M2 a M2 Pro. Konečně bychom se pak měli dočkat také představení Macu Pro s čipem M2 Ultra, kterým Apple konečně dovrší přechod na Apple Silicon. Ve hře je pak také druhá generace velkého HomePodu, která by měla přijít s nižší cenou a zajímavými vylepšeními v podobě novějšího čipu či větší dotykové plochy. Koncept Macu Pro s Apple Silicon ze svetapple.sk

Druhý kvartál 2023 15.5″ MacBook Air

Apple Headset

AirPods Max V poslední době se hodně spekuluje o příchodu většího MacBooku Air, který by měl nabídnout displej o úhlopříčce 15.5″ a možnost konfigurace s čipy M2 či M2 Pro. Podle dostupných informací se tento MacBook Air dostane do výroby již v první kvartále letošního roku. Dočkat bychom se ve druhém kvartále měli dočkat taktéž zbrusu nového produktu v podobě Apple Headset, tedy jablečného headsetu pro rozšířenou a virtuální realitu. I o tomto produktu se spekuluje několik let a právě letošek by měl být tím osudným. Dočkat bychom se dále měli také druhé generace sluchátek AirPods Max. Zatím tomu vyloženě nic nenasvědčuje, ale jedná se o sluchátka, která jsou stará již dva roky, takže by si novou generaci zasloužila. Dost možná by se mělo jednat o vůbec první AirPods s konektorem USB-C. Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 1 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 4 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 7 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 9 Vstoupit do galerie

Třetí kvartál 2023 iPhone 15

Apple Watch Series 9 Třetí kvartál bude již tradičně věnován především zbrusu novým iPhonům 15. Stejně jako v minulých letech bychom se měli dočkat celkově čtyř modelů, avšak tentokrát s trošku jiným označením – konkrétně má Apple představit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Ultra. Poslední model by měl být tedy představen po vzoru Apple Watch Ultra a bude se jednat o to nejlepší, co kalifornský gigant aktuálně ve světě chytrých telefonů dokáže nabídnout. Společně s novými iPhony se pak dočkáme samozřejmě i nových Apple Watch Series 9 – v tomto případě se ale nejspíše bude jednat především o splnění „povinnosti“ a nic zázračného neočekáváme. Koncept iPhone 15 Ultra iPhone15 Ultra koncept (1) iPhone15 Ultra koncept (2) iPhone15 Ultra koncept (3) iPhone15 Ultra koncept (4) iPhone15 Ultra koncept (5) iPhone15 Ultra koncept (6) iPhone15 Ultra koncept (7) iPhone15 Ultra koncept (8) iPhone15 Ultra koncept (9) iPhone15 Ultra koncept (10) iPhone15 Ultra koncept (11) iPhone15 Ultra koncept (12) iPhone15 Ultra koncept (13) iPhone15 Ultra koncept (14) iPhone15 Ultra koncept (15) iPhone15 Ultra koncept (16) iPhone15 Ultra koncept FB Vstoupit do galerie