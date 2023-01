Podívejte se na skvělý minifilm natočený výhradně na iPhone 14 Pro

iPhony jsou dlouhodobě označovány za jedny z nejlepších smartphonů pro natáčení videí a focení fotografií, o čemž nás ostatně již mnohokrát přesvědčili profesionální fotografové a filmaři. Že si v tomto směru stále drží neuvěřitelně vysokou úroveň pak dokázal Apple i nyní zveřejněním minifilmu, který byl natočen kompletně na iPhone 14 Pro. Tématika nám sice může být do jisté míry vzdálená, jelikož se celý snímek točí kolem oslav čínského nového roku, nicméně co zcela určitě ocení každý, je to, v jaké kvalitě je snímek natočen. Pokud vás tedy zajímá, co lze z fotoaparátu iPhonu 14 Pro vyždímat, níže naleznete odpověď.