HBO Max zdražuje

Poté, co oznámil zdražení Netflix, Disney+ či Apple u své TV+ došla nyní řada i na HBO Max. Společnost Warner Bros. Discovery, která tuto streamovací službu provozuje, totiž před pár hodinami oficiálně oznámila, že chystá nepatrné zdražení, byť zatím naštěstí jen pro americký trh. Je nicméně pravděpodobně jen otázkou času, kdy se začne zdražovat i ve zbytku světa. Pozitivní je však to, že cenový skok není velký – tedy alespoň za hranicemí.

V USA funguje HBO Max ve dvou režimech předplatného – konkrétně ve formě předplatného s reklamami a bez reklam. Navýšení ceny se pak týká jen předplatného bez reklam, jehož cena poskočí z 15 dolarů měsíčně na 16 dolarů, což představuje zdražení o necelých 7 %. V případě předplatného s reklamami zůstává cena zachována na 9,99 dolarech měsíčně. Pokud bychom tedy měli i my v České republice počítat se zdražením o zhruba 7 %, znamenalo by to cenový „skok“ na zhruba 213 Kč, zatímco standardně se nyní měsíčně platí 199 Kč (nemáte-li zřízeno zvýhodněné předplatné za 135 Kč, které bylo možné získat při startu provozu u nás). Zřizovatel by sice pravděpodobně částku zaokrouhlil na 219 Kč, protože se zdá být nesmyslné zvednout cenu jen o 10 Kč na 209 Kč, avšak i v takovém případě by se stále jednalo o naprosto zanedbatelné zdražení. Kdy k něčemu takovému na našem území dojde je nicméně v tuto chvíli ve hvězdách.