Formula 1 Drive to Survive Season 5 přijíždí s trailerem a datem uvedení

I když se minulá sezóna F1 s tou z roku 2021 dala jen velmi těžko srovnávat, i tak nám při některých závodech tuhla krev v žilách. F1 se stává v posledních letech čím dál tím populárnější a není tak divu, že se Netflix rozhodol natočit pátou řadu seriálu Drive to Survive. Formula 1 Drive to Survive Season 5 dorazí na Netflix 24. 2. 2023 a jak ukazuje trailer, který si za 2 hodiny od zveřejnění na Twitteru přehrálo více než milion lidí, máme se opět na co těšit. Pokud se tedy již nemůžete dočkat až skončí zimní přestávka a jezdci opět usednou do svých monopostů, je Drive to Survive rozohdně nejlepší možností, jak si čekání zkrátit, pokud tedy odmyslíme knihy jako je Nemilosrdný šampionát od Rosse Brawna nebo oficiální hru F1 2022.