Apple přiznal problémy s problikáváním čar na displejích iPhonů 14 Pro (Max)

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že si čím dál tím víc jablíčkářů začíná stěžovat na to, že jim na displeji iPhonu 14 Pro Max čas od času probliknou vodorovné zelené čáry. Kalifornský gigant se sice zprvu zprávy nikterak nekomentoval, čímž nechal své uživatele ve strachu z toho, že se jedná o hardwarovou závadu, nicméně nyní se konečně rozhodl vnést do celé záležitosti nové světlo a své uživatele uklidnit. Dle očekávání se totiž jedná skutečně jen o závadu softwarovou.

Jelikož se problikávajcí pruhy na iPhonech objevovaly velmi nepravidelně a to třeba i v závislosti na předešlém použití telefonu, valná většina zkušenějších uživatelů byla přesvědčena o tom, že se jedná o softwarovou chybu. Právě to nyní Apple v interní zprávě distribuované mezi autorizované servisy potvrdil s tím, že na opravě už se pracuje. Dorazit má konkrétně v iOS 16.3, který je v tuto chvíli zhruba v polovině svého testovacího cyklu a lze jej tedy očekávat odhadem za tři až čtyři týdny podle toho, jak moc jej Apple „natáhne“. Pokud by se pak Applu podařila oprava vyvinou dřív, není vyloučeno, že její nasazení uspíší skrze vydání minoritního updatu iOS 16.2.1, který bude zaměřen právě primárně na opravy chyb.