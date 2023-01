5 skrytých tipů pro AirPods, které byste měli znát

Přizpůsobení zvuku AirPody jsou z výroby nastavené tak, aby zvukem uspokojily co největší počet uživatelů. Každý z nás ale slyší zvuky trošku jinak, což znamená, že některým jedincům výchozí nastavení jablečných sluchátek vyhovovat nemusí. Dobrou zprávou však je, že si uživatelé mohou zvuk z AirPodů přizpůsobit, a to velmi jednoduše. Stačí přejít do Nastavení → Zpřístupnění → Audiovizuální pomůcky → Přizpůsobení sluchátek, kde následně funkci Přizpůsobení sluchátek přepínačem aktivujte. Poté už jen stačí klepnout na Vlastní nastavení zvuku a provést v průvodci jeho přizpůsobení. Fotogalerie audiogram_ios15_zpristupneni2 audiogram_ios15_zpristupneni3 audiogram_ios15_zpristupneni4 audiogram_ios15_zpristupneni5 audiogram_ios15_zpristupneni1 Vstoupit do galerie

Vypnutí automatického přepínání Vlastníte více zařízení od Applu, která během dne různě používáte? Jestliže ano, tak jste se dost možná někdy ocitli v situaci, kdy jste například pracovali na Macu, ke kterému jste měli připojené AirPody, a poté jste vzali do ruky iPhone s tím, že došlo k automatickému přepojení sluchátek na něj. Osobně však tuto funkci skutečně nemohu vystát, stejně jako mnoho dalších uživatelů. Naštěstí ji ale můžeme jak na iPhonu, tak na Macu deaktivovat. Na iPhonu stačí přejít do Nastavení → AirPods, kde pak stačí přejít do sekce Připojit k tomuto iPhonu a zvolit Pokud byly připojeny k iPhonu i minule. Na Macu pak přejděte do  → Nastavení systému → AirPods, kde u řádku Připojit k tomuto Macu zaškrtněte možnost Pokud bylo naposled připojeno k tomuto Macu. Automatické přepínání na iPhonu airpods-nastaveni-ios16 airpods_prepinani_nefunguje4 airpods_prepinani_nefunguje5 Vstoupit do galerie Automatické přepínání na Macu nastaveni-systemu-macos-ventura automaticke-prepojovani-macos-ventura-airpods1 automaticke-prepojovani-macos-ventura-airpods2 automaticke-prepojovani-macos-ventura-airpods3 Vstoupit do galerie

Sdílení hudby Pokud se řadíte k mladším ročníkům a v době studentských let už jste používali sluchátka, tak si jistě pamatujete na jejich sdílení s nejlepším kamarádem. Vždy stačilo pustit oblíbenou hudbu s tím, že jedno sluchátko jste si nechali v uchu vy, a druhé jste pak předali kamarádovi. V dnešní moderní době bezdrátových sluchátek už ale můžete hudbu sdílet o mnoho jednodušeji, a to z jedněch AirPodů na další. Nejedná se o nic složitého – stačí otevřít ovládací centrum, kde klepněte na ikonu AirPlay v pravém horním rohu prvku pro ovládání hudby. Nakonec stačí při přehrávání klepnout na možnost Sdílet audio… a vybrat AirPody z okolí, na které se má hudba sdílet. Fotogalerie #2 sdilet_audio_iphone_airpods4 sdilet_audio_iphone_airpods2 sdilet_audio_iphone_airpods1 sdilet_audio_iphone_airpods3 Vstoupit do galerie

Špehování Věděli jste o tom, že vaše AirPody můžete použít také ke špehování, potažmo jako dětskou chůvičku? V praxi to funguje tak, že iPhone využijete jako mikrofon, který bude předávat zvuky do vašich AirPodů. Pokud byste si tuto funkci chtěli vyzkoušet, tak stačí, abyste otevřeli ovládací centrum, kde klepněte na ovládací prvek Sluch. V případě, že ho zde nemáte, tak přejděte do Nastavení → Ovládací centrum, kde níže klepněte na + Sluch. Následně už jen stačí, abyste klepnuli na možnost Živý poslech, čímž dojde k jeho aktivaci. Poté ponechte váš iPhone v pokoji s dítětem (či kdekoliv jinde) a následně už se zvuk bude automaticky přenášet do vašich AirPodů. Fotogalerie #3 detska_chuvicka_ios2 detska_chuvicka_ios3 detska_chuvicka_ios5 detska_chuvicka_ios6 detska_chuvicka_ios7 detska_chuvicka_ios1 Vstoupit do galerie