Apple vyvíjí vlastní displeje pro iPhony a další budoucí novinky! Tyto vychytávky nabídnou

Apple se chystá Samsungu a řadě dalších společností ve svém dodavatelském řetězci zasadit velmi tvrdou ránu. Podle nových exkluzivních informací velmi dobře informované agentury Bloomberg totiž kalifornský gigant zrestartoval vývoj vlastních displejů, kterými chce panely od konkurence nahradit, čímž jí zasadí tvrdou finanční ránu. A co víc, jeho displeje mají nabízet podstatně lepší zobrazovací vlastnosti než ty, na které jsme zvyklí v současnosti, takže nasazení vlastního řešení je velmi pozitivní i pro běžné uživatele.

Zdroje Bloombergu tvrdí konkrétně to, že v současnosti je již Apple ve vývoji displejů relativně daleko a s jejich dokončením pro první produkty počítá snad již na konci letoška, maximálně pak v první polovině příštího roku. Displeje mají být totiž oznámeny už u produktů představených na konci příštího roku, přičemž první vlaštovkou mají být Apple Watch. Pokud vás pak zajímá typ displejů, jednat se má konkrétně o microLED panely, které nabízí lepší zobrazovací vlastnosti než OLED, ale zároveň jsou energeticky méně náročné, jasnější, užší z hlediska konstrukce a tedy celkově vhodnější. A jelikož se v souvislosti s Apple Watch 2024 právě o microLED panelech hovořilo, zdá se nyní tvrzení nejen Bloombergu, ale i dřívějších zdrojů informující právě o těchto displejích výrazně věrohodnější.

Že je vývoj na velmi dobré cestě měly Bloombergu potvrdil mnohé na sobě nezávislé zdroje pocházející dle všeho přímo z Applu, které dokonce prozradily i vychytávky, které displeje přinesou. Apple se u nich měl konkrétně zaměřit na výrazné zlepšení pozorovacích úhlů, díky čemuž by tak měly být displeje skvěle čitelné i při pohledu z boku. Důraz byl při jejich vývoji kladen i na vyšší jas a živost barev, ale do jisté míry i to, jak uživatel zobrazovaný obsah na displeji vnímá. Displeje mají totiž prý – minimálně v prototypové verzi – působit při zobrazování obsahu tak, jako by byly zobrazované prvky doslova namalovány na skle. Oproti nynějšku by tedy měl být obsah velmi zjednodušeně řečeno vystouplejší, což by mohlo vypadat opravdu velmi zajímavě. Doufejme tedy, že se Applu vše podaří dotáhnout k dokonalosti. Sluší se totiž připomenout, že na microLED displejích pracoval Apple již v roce 2018 s tím, že chtěl mít hotovo do dvou let, avšak kvůli extrémním nákladům a problémům s vývojem projekt odpískal.