Apple se nevzdává, vlastní 5G modemy v iPhonech chce už příští rok

Sledujete-li Apple delší dobu, zcela určitě vám neuniklo, že se již řadu let snaží vyvinout vlastní 5G modem pro budoucí produkty, díky kterému by se mu podařilo zbavit závislosti na Qualcommu. Projekt však doprovází řada problémů, které vydání modemu stále odsouvají. Nyní však měl být podle informací Bloombergu vytyčen další termín, kdy by se měl komponent začít používat.

Je tomu jen pár hodin, co svět obletěly zprávy o tom, že iPhone SE 4 plánovaný na příští rok měl Apple zrušit z velké části kvůli tomu, že se mělo jednat o testovací telefon právě pro jeho první 5G modem, jehož vývoj se však měl opět zadrhnout. Tato slova nyní potvrdil i Bloomberg, avšak s tím, že zaseknutí vývoje nebylo až tak markantní, aby Apple odradilo k jeho celkovému zmražení. Z tohoto důvodu se tak i nadále počítá s tím, že se komponent dokončí, byť později, než měl Apple ještě donedávna v úmyslu. Termínem dokončení 5G modemu je v současnosti konec roku 2024 či nejhůř začátek roku 2025 s tím, že jako dokončení má Apple považovat první ostré nasazení modemu v produktu. Jinými slovy, pokud půjde vše podle plánů, teoreticky se můžeme již u iPhonů 16 (Pro) dočkat vlastního řešení.

Fotogalerie iPhone 15 Ultra - FB iPhone 15 Ultra (1) iPhone 15 Ultra (2) iPhone 15 Ultra (3) iPhone 15 Ultra (4) iPhone 15 Ultra (5) iPhone 15 Ultra (6) iPhone 15 Ultra (7) Vstoupit do galerie

Ačkoliv jsou zprávy Bloombergu dost optimistické, zcela otevřeně řečeno je musí svět vnímat s pořádnou rezervou. To proto, že jsme v minulosti slyšeli hned několikrát, že má Apple již modem blízko dokončení, avšak záhy na to se vždy ukázalo, že neprošel testy kvality či se zasekl v jiné fázi vývoje a testování a byl proto odpískán. Navíc je docela dobře možné, že se nyní Apple zkrátka „jen“ opět přeceňuje v termínu, protože i to je u něj svým způsobem zvykem – tedy alespoň podle interních informací od jeho zaměstnanců. Ale kdo ví, třeba se nyní skutečně díváme na reálný předpoklad dalšího výrazného kroku kupředu.