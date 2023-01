PS5 2023: nová verze PS5 dorazí zřejmě již letos!

O tom, že Sony nezůstane s PS5 jen u jedné verze svědčí nejen to, že i předchozí generace Playstationu nabízeli verze jako Slim nebo Pro, ale také množství informací, které se okolo nových verzí PS5 postupně objevují. Nová verze PS5 by měla být lehčí a tenčí, chcete-li štíhlejší a měla by disponovat vyjímatelnou mechanikou s tím, že v základu bude možné koupit konzoli bez mechaniky a tu si později dokoupit.

Sony sice zatím neudělalo jednoznačné oznámení a nepředstavilo novou verzi PS5, ovšem nejen úniky informací naznačují, že se datum uvedené PS5 slim blíží. Senior viceprezident Sony Hideaki Nishino totiž v rozhovoru pro Famitsu odpověděl na dotaz týkající se budoucnosti PS5. Hideaki Nishino přitom uvedl, že nyní je velmi důležitý moment pro celou platformu a i když nemůže uvést žádné podrobnosti, mají se letos fanoušci na co těšit.

Letos bychom se podle všeho měli dočkat PS5 Slim, tedy odlehčenější verze konzole s vyjimatelnou mechanikou. Výkonnější PS5 Pro by mělo dorazit až v roce 2025 a nabídne lepší grafický výkon.

Pokud patříte mezi fanouškyy PS5 stejně jako já, pak vás čeká velmi zajímavý rok. Již na konci tohoto měsíce se dočkáme uvedení zbrusu nového ovladače DualSense Edge. Dále pak Sony uvede v letošním roce také PS VR2, ovladač pro handicapované a další příslušenství. Letos se je tedy co se PS5 týká opravdu na co těšit a pokud se potvrdí také výše uvedené informace a Sony představí novou verzi PS5, bude letošek rozhodně tím nejzajímavějším rokem téměř v celé historii Playstationu.

