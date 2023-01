Proměňte svůj iPhone na závodní dráhu pro angličáky

Ať už je vám pět nebo padesát, vsadím se, že alespoň jednoho angličáka najde doma každý z nás. Ti starší si půjčí od dětí a ti mladší sáhnou do krabice pod postel. Pokud chcete zejména dětem ukázat něco zajímavého, pak stačí vzít angličáka a položit jej na displej svého iPhone. Na tom pak už jen stačí spustit video, které najdete níže v tomto článku, případně stačí do YouTube zadat heslo „hot wheels road“. Video zobrazuje dráhu, která se promítá pod vaším autíčkem a to pak působí, jako by skutečně bylo v pohybu.

Pokud tedy chcete pobavit děti nějakou milou blbůstkou a ukázat jim, že jejich autíčka skutečně jezdí, pak není nic snadnějšího než položit autíčko na displej iPhone a nechat jej projet na následující dráze.