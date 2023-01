Jeden z nejpřesnějších analytiků prozradil, kdy letos Apple představí svůj AR/VR headset

Jedním z vrcholů letošního roku ve světě Applu by měl být podle informací mnoha zahraničních analytiků a leakerů příchod první generace AR/VR headsetu z dílny kalifornského giganta. Právě na tomto produktu totiž lidé z Applu pracují již dlouhé roky a nyní se konečně zdá, že je již připraven na odhalení široké veřejnosti. Bohužel, nějaký ten měsíc nás od něj však ještě dělí.

Přestože jsme v minulosti nesčetněkrát slyšeli, že chce Apple svůj AR/VR headset odhalit na speciální lednové Keynote, nyní již je víceméně jasné, že se tak nestane. Před koncem loňska se totiž začaly šířit informace o tom, že se u brýlí objevil malý zádrhel, který představení opět o něco odsunul. Tyto zprávy potvrdil před pár hodinami i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, dle kterého zatím ani samotný výrobce přesně neví, kdy novinku odhalí. Práce na vyřešení problému totiž i nadále probíhají, přičemž pokud se vše podaří vyřešit rychle, produkt bude odhalen v rámci první letošní Keynote v březnu či dubnu. Druhou variantou je pak WWDC, které je zároveň v současnosti krajním termínem, kdy chce Apple s produktem přijít. Důvodem je to, že potřebuje, aby pro něj vývojáři třetích stran začali chystat po jeho odhalení software, přičemž veškeré detaily pro jeho vývoj chce odhalit právě na WWDC. Pokud by se mu tedy produkt do té doby nepodařil odhalit, není vyloučeno, že si na jeho představení budeme muset počkat klidně až do příštího roku. Podzim je totiž tradičně vyhrazen pro iPhony, které pro sebe spotřebovávají prakticky veškerou jablíčkářskou pozornost a tudíž by byl nesmysl, kdyby Apple ve stejném termínu odhalil i něco, čím chce do budoucna změnit svět.