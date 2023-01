Apple pracuje na revoluční Apple Pencil, toto má umět

Pokud by tento patent byl uveden v život, přišel by Apple skutečně s revolučním produktem. Na druhou stranu ale určeným jen pro určitou skupinu uživatelů. Jablečná společnost si totiž nechala patentovat pero, které dokáže detekovat barvu ze skutečného světa, a poté ji vložit do iPadu. Stejně tak by pero umělo zachytit texturu. Výsledné malby v iPadu by tedy mohly být skutečně realistické.

Ohledně patentu jako takového se ale moc neví. V popisu patentové přihlášky se píše o Apple Pencil se zabudovanými barevnými senzory na hrotu, které dokáží vzorkovat povrch objektů a detekovat jejich barvu. Obrázky patentu (můžete zhlédnout pod odstavcem) ukazují, že ‌Apple Pencil‌ může být dodáváno s vestavěným senzorem okolního světla, světelným zářičem a detektorem světla, který dokáže detekovat barvu a strukturu povrchu. Jako obvykle je ale na místě pohlížet na takový patent se značným odstupem. Patent na podobnou funkci již Apple má a datuje se k červnu 2020. A jak můžete vidět, o dva a půl roku později nejsou v technologických kruzích ke slyšení ani spekulace, že by se Apple chystal přijít s Apple Pencil 3. generace. Druhou generaci tady přitom máme již od roku 2018. Líbila by se vám podobná funkce v Apple Pencil?