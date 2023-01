Apple porušil po 21 letech jedno ze svých nepsaných pravidel

Říká se, že zvyk je železná košile. Přesto se však Apple rozhodl jeden takový po dlouhých 21 letech porušit a to do značné míry proti přání mnoha jeho fanoušků. Řeč je konkrétně o zrušení tradičního představení či minimálně spuštění prodeje nových Maců ve čtvrtém čtvrtletí roku. Zatímco v předešlých letech byla tato věc naprostým standardem, loni se tak nestalo.

Alespoň jeden nový Mac vydával Apple ve čtvrtém čtvrtletí roku pravidelně od roku 2001, kdy na pulty obchodů vypustil iBooky G3. V minulosti se pak v tomto období objevily třeba MacBooky Air M1, Pro M1 Pro a M1 Max či třeba ještě dříve Macy Pro a iMacy Pro. Loni se sice očekávalo, že by mohl konec roku přinést představení Macu Pro s čipem rodiny Apple Silicon, nových MacBooků Pro či výkonnějšího Macu mini, nicméně nakonec se tak poměrně překvapivě nestalo a všechny premiéry byly přesunuty na letošek. Jednadvacet let trvající tradice tedy rázem vzala za své, což je do jisté míry škoda. Příchod nového Macu ve Q4 bylo totiž pro leckoho i takovým pomyslným zakončením jablečného roku. Nezbývá tedy než doufat, že se jedná jen o jednoroční „odstávku“.