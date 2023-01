AirPods Lite: Apple pracuje na levnějších AirPods!

Zatímco ještě před pár lety nabízel Apple jen jeden model AirPods, v současnosti si můžeme vybrat z 2. a 3. generace základního modelu, dále pak řady Pro a nakonec Max. V dohledné době by pak měl přibýt další model AirPods, který by měl nabídku Applu ještě zatraktivnit. Tvrdí to alespoň zdroje velmi přesného analytika Jeffa Pu z Haitong Intl Tech Research, které se v minulosti trefily hned několikrát do černého.

Zdroje analytika tvrdí konkrétně to, že Apple v současnosti pracuje na odlehčeném modelu AirPods, kterými by rád konkuroval levnějším sluchátkům na současném trhu. Co vše přinesou, respektive nepřinesou oproti zbylým modelům sice zdroje neprozradily, zato však tvrdí, že by se mohla jejich cena pohybovat kolem 99 dolarů, tedy v přepočtu kolem 2500 Kč bez daně. Jen pro představu, AirPods 2 prodává Apple v současnosti v USA za 129 dolarů, takže by oproti nim zlevnil poměrně výrazně. Nebylo by nicméně příliš překvapivé, kdyby jako „AirPods Lite“ představil jen mírně aktualizované AirPods 2 například o novější čipset či cokoliv podobného. Vytvořil by tím de facto další „SE“ verzi svého produktu, která by měla potenciál uživatele zaujmout.

Pokud se ptáte na to, proč se kalifornský gigant do vývoje levných AirPods pustil, odpověď je poměrně jednoduchá – je jí konkrétně propad poptávky po ostatních modelech AirPods. Třetí generace základního modelu totiž příliš nezaujala, AirPods Pro 2 také nemají vyloženě žhavé prodeje a AirPods 2 a Max jsou již relativně starými modely, což se na jejich prodejnosti podepisuje. Všechny tyto aspekty mají dle analytika vést až k tomu, že zatímco loni měl Apple prodat kolem 73 milionů AirPods, letos to má být jen 63 milionů AirPods. A právě proto by rád v příštím roce přišel s modelem, který prodeje opět „nakopne“.

