5 tipů pro prodloužení výdrže baterie Macu s macOS 13.1 Ventura

Pokud vlastníte iPhonem tak jistě víte, že si na něm můžete aktivovat režim nízké spotřeby. Donedávna byl k dispozici jen na jablečných telefonech, postupně se ale dostal i do iPadOS a macOS. A právě režim nízké spotřeby může výrazně prodloužit výdrž vašeho Macu. Pokud byste ho chtěli aktivovat, tak stačí, abyste přešli do  → Nastavení… → Baterie , kde je pak možné provést aktivaci v řádku Režim nízké spotřeby. Lze aktivovat buď neustále, anebo při napájení z baterie či naopak z adaptéru.

Aktualizace operačních systémů přichází taktéž s opravami různých chyb a bugů. Občas se ale stává, že Apple opraví nějakou chybu, ale vytvoří tím chyb několik dalších. To pak může vést k tomu, že například některé aplikace po aktualizaci neběží správně a využívají nadměrné množství hardwarových zdrojů, což pak samozřejmě vede k větší spotřebě baterie. Pokud byste chtěli zjistit, zdali náhodou některé aplikace nadměrně zatěžují hardware, tak stačí využít aplikaci Monitor aktivity. Zde pak v horní části přejděte do sekce CPU, a poté procesy seřaďte podle CPU %. Nahoře se vám pak zobrazí nejnáročnější aplikace. Pokud byste chtěli nějakou aplikaci vypnout, tak ji klepnutím označte, pak stiskněte ikonu X v levé horní části a klepněte na Ukončit.

Zamezení nabíjení na 80 %

Baterie, která se nachází (nejen) uvnitř vašeho Macu, je spotřební zboží, které postupem času a využíváním ztrácí své vlastnosti. To znamená, že pokud máte starší Mac, tak zkrátka baterie už nevydrží tolik, co „za mlada“. Ve skutečnosti tak ani nemusí být na vině špatné výdrže aktualizace, ale stav baterie. Pro co možná nejvyšší prodloužení životnosti baterie uděláte nejlépe, když ji nebudete vystavovat vysokým teplotám, a když zamezíte nabíjení na 80 %. To můžete učinit optimalizovaným nabíjením, které lze aktivovat v  → Nastavení… → Baterie, kde u Kondice baterie klepněte na ikonu ⓘ, a poté zapněte Optimalizované nabíjení. Osobně ale využívám aplikaci AlDente, která funguje o mnoho jednodušeji a oproti optimalizovanému nabíjení se na nic neptá a skutečně nabíjení na 80 % či jiných procentech zastaví.