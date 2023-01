Barvy iPhone 15 Pro včetně jejich názvů unikly na internet

Jaké nabídne barvy iPhone 15 Pro údajně ví jeden z uživatelů diskusního fóra Weibo, které je studnicí podobných informací. iPhone 15 Pro je rozhodně nejočekávanějším produktem od Applu pro letošní rok a jak se zdá, úniky začínají pomalu, ale jistě kolovat internetem. Pokud chcete najít nějaký únik, pak je Weibo ideální studnicí. Uživatel s přezdívkou Digital First, kterého sledují stovky tisíc uživatelů zveřejnil čtveřici obrázků, o kterých tvrdí, že prezentují nejen design iPhone 15 Pro, který je nutno podotknout v souladu s předchozími informacemi, ale také názvy barev. Barevné varianty iPhone 15 Pro by měly nést názvy, které naleznete přímo v galerii. Co se názvů barev týká, nezná Apple hranic, tedy alespoň podle toho, jaké názvy v posledních letech přinesl a je tak celkem možné, že by právě tyto barvy mohl zvolit.

iPhone 15 Pro Ruby Raspberry iPhone 15 Pro Golden star iPhone 15 Pro Grey light iPhone 15 Pro Space Black

Pokud však pomineme barvy a jejich označení, které si mohl skutečně autor vycucat z prstu, je zajímavý design, jenž obrázky znázorňují. Ten totiž odpovídá únikům, o kterých již měsíce píšeme a podle kterých by měl iPhone 15 Pro skutečně nabídnout zaoblenější hrany. Jak již u těchto informací bývá zvykem, ověřit jejich pravost je nemožné. Na druhou stranu jak se za poslední roky ukázalo až na naprosté výjimky, pokud se některá spekulace ukazuje často, většinou se v září ukáže, že byla pravdivá.