Štěpán Kozub a divadlo Mír ve vašem iPhone

Ať už vám jméno Štěpán Kozub a jeho partička Tři tygři, respektive celé divadlo Mír je nebo není po chuťi, musíte uznat, že se z něj stal doslova a do písmene fenomén. První Stand Up komik, který vyprodal O2 arénu a to hned dva večery po sob si zaslouží i naši pozornost a protože jsem jeho fanoušek, rozhodl jsem se podpořit divadlo Mír předplatným v rámci MírPlay. Jedná se v podstatě o mikro streamovací službu s vlastní aplikací pro iOS/Android a webovým rozhraním, díky které si můžete pouštět filmy, představení, scénky a pořady z produkce divadla Mír. Najdete zde jak filmy od Tří tygrů, tak i samostatného Štěpána Kozuba.

Aplikace je samozřejmě dostupná zdarma a měsíční předplatné, které vám zajistí přístup k veškerému obsahu stojí buď 90 Kč měsíčně nebo 900 Kč za rok. Předplatné a aktivaci provedete jednoduše na webu mirplay.cz a následně se již jen přihlásíte do aplikace ve vašem iPhone. Zde již máte možnost se přehledně přepínat na jednotlivé pořady a nechybí ani záznamy divadelních inscenací. Musím se otevřeně přiznat, že divadlo nesleduju a právě díky Kozubovi jsem se dostal alespoň k tomuto typu divadla a jsem za to neskutečně rád. Je to něco jiného než sledovat neustále jen filmy na Netflixu nebo YouTube.

V rámci aplikace máte k dispozici filmy, seriály, skeče a záznamy z představení s tím, že další videa přibývají den co den a je tak stále se na co dívat. Samozřejmě nechybí možnost pokračovat v přehrávání tam, kde jste skončili nebo možnost ukládat si videa do oblíbených a tak podobně. Pokud tedy tento styl humoru máte rádi, pak by vám aplikace MírPlay neměla chybět ve vašem iPhone.

MírPlay si můžete stáhnout přímo zde.