Vstup do nového roku si mnoho lidí spojuje s řadou nejrůznějších předsevzetí. Ať už se chystáte zapracovat na vaší postavě, chcete se přestat zbytečně stresovat, začít šetřit nebo vsadit na ekologičtější přístup, ke všemu je potřeba odhodlání a hlavně disciplína. S tím je také spojena celková produktivita. Právě proto se nyní společně podíváme na nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro rok 2023.

TickTick

Jednou z nejlepších aplikací pro správu úkolů vůbec je TickTick. Jak už jsme uvedli, jedná se o appku sloužící pro správu úkolů, která se chová jako todo list. Jakožto uživatelé si tedy zapisujete jednotlivé úkoly a následně je „odškrtáváte“. Samozřejmě aby bylo celé řešení přehlednější a použitelné pro nejrůznější případy (domácnost, škola, práce), lze jednotlivé úkoly kategorizovat, přidávat jim nejrůznější tagy a podobně.

Aby toho ale nebylo málo, tak se také nabízí řada dalších výhod, které vám pomohou udržet produktivitu na absolutním maximu. V tomto ohledu musíme rozhodně zmínit možnosti pro sdílení a kooperaci, časovač pro soustředění, sledovač návyků, integrovaný kalendář či widget pro (zamknutou) obrazovku.

Aplikaci TickTick:To-Do List & Calendar stáhnete zde

Be Focused

Máte problémy se soustředěním, nebo jen častokrát pracujete z domova? Pokud ano, pak by mohla přijít vhod aplikace Be Focused. Při práci z domova totiž musíme čelit mnoha rušivým elementům, které nás od práce dokážou dostat úplně někam jinam. Nebývá ani neobvyklé, že se pozornost člověka přesune úplně někam jinam, například směrem k sociálním sítím. Naštěstí to má řešení, které přináší praktická aplikace Be Focused. Ta totiž pracovní dobu rozdělí na několik kratších intervalů, které jsou ještě prokládány přestávkami. Díky tomu se uživatelé více soustředí a dokážou tak navýšit svou produktivitu. Jednoduše přestanou mrhat časem. Aplikace je k dostání zcela zdarma, přičemž se také nabízí i placená verze pro. Zakoupením prémiové verze navíc získáte automatickou synchronizaci dat napříč platformami – Be Focused je totiž také k dostání i pro iPady, Apple Watch a Macy počítače.

Aplikaci Be Focused stáhnete zde

Breathe In

Jste přehlceni prací, povinnostmi v domácnosti či řadou dalších starostí? Pokud ano, pak se může hodit aplikace Breathe In. Vnější podněty sice ovládat úplně nelze, zato dech ano. Když je dění kolem vás chaotické, zrychlí se vám totiž i zmiňovaný dech. Soustředěním se na nádechy o délce čtyř sekund a výdechy o délce šesti sekund vám pomohou zpomalit srdečné tep a uvolnit z vašeho těla napětí. A tím se pak můžete lépe soustředit na to, na co potřebujete. Podobných cvičení přitom nabízí aplikace skutečně hodně.

Aplikaci Breathe In stáhnete zde

Portal

Soustředit se na zvuk může stejně tak pomoci i s vaší produktivitou. Právě proto může být nápomocná aplikace Portal, která nabízí řadu nejrůznějších nahrávek z míst, jako jsou nepálská hora Ama Dablam, kalifornský národní park Redwood či japonské jezero Kawaguchi. Přidat si ale také můžete i zvuky z jiných aplikací a ve finále se tak klidně pustit do poslechu podcastů.

Aplikaci Portal stáhnete zde

Forest

V poslední řadě nesmíme zapomenout ani na nesmírně oblíbenou aplikaci Forest, která je přímo určená pro podporu soustředění, s čímž je samozřejmě spojena i samotná produktivita. Cílem této appky totiž je, abyste se při práci soustředili a nenechávali se vyrušovat nejrůznějšími rušivými elementy. Princip je podobný zmiňovanému nástroji Be Focused, avšak celkové možnosti posouvá ještě o něco dál. Nejedná se totiž o pouhý časovač. Aby toho totiž nebylo málo, v appce máte na starost vlastní les, v němž rostou stromy a různé rostliny. Jenže jeden strom vyroste pokaždé, když v appce strávíte bez opuštění předem definovaný časový interval, po jehož dobu se chcete soustředit.

Od délky soustředění se také odvíjí výsledná velikost samotného stromečku. Skvělé na tom je, že se už nejedná o pouhý odpočet. Appka tak samotnému soustředění dává nějaký význam a snaží se, aby se uživatelé snažili něco vlastními silami budovat, což pro některé uživatele může mít větší váhu. Nutno však zmínit, že tento software vás vyjde na 99 korun. Někomu se ale tato investice může prakticky okamžitě vrátit

Aplikaci Forest stáhnete zde