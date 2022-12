TOP3 Investiční vzdělávání u XTB

Tisková zpráva: Edukace je v XTB jedním z hlavních pilířů. Každý rok společnost vydává několik e-booku, vzdělávacích videí a mnoho dalších materiálů. V tomto článku naleznete tři nejpopulárnější posledních měsíců. Pokud Vás o vánočním volnu omrzí pohádky, tyto materiály bezpochyby zabaví na dlouhé zimní večery.

1.Investiční kurz Tvorba akciového portfolia

Tento video materiál Tomáše Vranky patří mezi ty nejvyhledávanější už několik let. Tomáš ale celý kurz tento rok aktualizoval a rozšířil. Jedná se o souhrn všech důležitých informací, které by měl znát každý dlouhodobý investor. V osmi videích se rozebírá vše od základů akciového trhu, druhů akcií a ETF až po investiční psychologii a zdroje informací. Díky tomu je to skvělý materiál pro začátečníky, kteří hledají způsob, jak se v dlouhodobém investování zorientovat. Nicméně i ostřílení investoři zde najdou mnoho zajímavých informací a tipů. Navíc pro zájemce, kteří by rádi viděli sestavování akciového portfolia přímo v praxi, Tomáš řídí vzorové portfolio XTB a vždy jednou měsíčně vytváří video, kde ukazuje nové nákupy a vysvětluje, co ho k jeho rozhodnutím vedlo.

Kurz Tvorba akciového portfolia můžete nalézt na stránkách XTB. Na videa o Tomášovo portfoliu je také možné se buď přihlásit (videa poté hned po zveřejnění přijdou do emailu) nebo je možné s odstupem času je přehrát na Youtube kanálu XTB.

2.Tradingový kurz Jak obchodovat v medvědím trhu

S propady de facto všech trhů a potenciální recesí na obzoru zažívá krátkodobé obchodování renesanci. Pryč jsou časy, kdy stačilo bezmyšlenkovitě nakoupit náhodné ETF a následně pozorovat rostoucí zisky. Stále více investorů a obchodníků se tak přiklání k aktivnímu řízení svých investic. Pokud i Vy přemýšlíte o tradingu, tento kurz je skvělý odrazový můstek. Renomovaný trader Patrik Klempár v pěti videích vysvětluje základní i pokročilé principy krátkodobého obchodování a nechybí ani příklady z praxe.

Kurz Jak obchodovat v medvědím trhu naleznete ZDE, případně mnoho další videí na téma tradingu naleznete znovu na Youtube kanálu XTB.

3.Investiční a tradingová konference XTB

Každý rok XTB pořádá dvě velké akce s předními osobnostmi české a slovenské finanční a ekonomické scény: jarní tradingovou konferenci a podzimí investiční konferenci. V posledních letech tyto akce probíhají vždy online, tím pádem jsou z nich následně dostupné záznamy i s bonusovými materiály.

Tradingová konference tento rok byla zaměřena především na volatilitu na trzích. Ačkoliv proběhla již v březnu 2022 probíraná témata jsou očividně v současné situaci stále aktuální. Mezi řečníky nechyběli například Marek Vaňha, Ondřej Hartman, Roman Dvořák a mnoho dalších.

Investiční konference proběhla pouze před pár týdny v listopadu, vše je tedy stále velmi aktuální. Hlavní témata byly geopolitika a investiční strategie a na dané témata přednášeli Dominik Stroukal, Petr Novotný, Juraj Karpiš a další.

Obě konference jsou k nalezení na Youtube, pokud ale chcete získat i bonusové materiály, je možné se o ně přihlásit na stránkách XTB: