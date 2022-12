Co chceme vidět u Apple Watch v příštím roce

Apple Watch se těší mezi jablíčkáři obrovské popularitě, která navíc neustále narůstá. Faktem však je, že inovací, kterých jsme se u tohoto produktu v posledních letech dočkali, bylo velmi málo a s trochou nadsázky se proto skoro až chce říci, že je právě obří obliba svým způsobem překvapivá. O to víc si u nové generace Watch chystané na rok 2023 přejeme upgrady, které budou stát za to. Co konkrétně máme na mysli?

Fotogalerie Apple Watch 8 LsA 20 Apple Watch 8 LsA 21 Apple Watch 8 LsA 22 Apple Watch 8 LsA 23 Apple Watch 8 LsA 24 Apple Watch 8 LsA 25 Apple Watch 8 LsA 26 Apple Watch 8 LsA 27 Apple Watch 8 LsA 28 Apple Watch 8 LsA 29 Apple Watch 8 LsA 30 Apple Watch 8 LsA 31 Apple Watch 8 LsA 32 Apple Watch 8 LsA 33 Apple Watch 8 LsA 34 Apple Watch 8 LsA 35 Apple Watch 8 LsA 36 Apple Watch 8 LsA 37 Apple Watch 8 LsA 38 Apple Watch 8 LsA 39 Apple Watch 8 LsA 40 Apple Watch 8 LsA 41 Apple Watch 8 LsA 42 Vstoupit do galerie

Hned na úvod je třeba říci, že v roce 2023 lze očekávat jen jeden model Apple Watch a to konkrétně Series 9. Třetí generaci SE totiž Apple představí zcela určitě až s odstupem několika let a u Apple Watch Ultra se počítá s tímtéž – tedy alespoň podle celé řady zdrojů. Všechna „očekávání“ z následujících řádků se tedy budou vztahovat právě na Apple Watch Series 9. Začít snad ani nelze jinak než nasazením senzorů pro monitoring dalších zdravotních funkcí, popřípadě upgrade těch stávajících, díky čemuž by se tak hodinky naučily více věcí. Skvělé by bylo například přepracování senzoru pro měření teploty, který v současnosti funguje u Series 8 velmi kontroverzně, jelikož je využitelný jen při monitoringu spánku. Bylo by tedy skvělé, kdyby se Series 9 naučily měřit teplotu ve stejném duchu jako jsou hodinky schopné například monitorovat tep či EKG. Extrémně by potěšilo ale třeba i měření krevního tlaku a samozřejmě i vymodlený monitoring hladiny cukru v krvi.

Co se týče designu, zde je třeba říci, že jeho větší změnu má smysl čekat spíš až na přesrok u Series 10. To proto, že se i u Watch Apple dle všeho drží tříletého designového cyklu a jelikož „nový“ design hodinek byl poprvé použit teprve u Series 7 a Series 8 jsou tedy jeho druhou iterací, Series 9 by měly tento cyklus uzavřít. S čím však naopak počítat lze, je nasazení výkonnějšího procesoru, díky kterému by budou hodinky jednak svižnější a jednak by měly být jejich procesy energeticky úspornější, což by se mělo pozitivně projevit na jejich výdrži. A co si budeme nalhávat, zrychlení ocení svět rozhodně také, jelikož třeba takové bootování je i u nejnovějších Watch stále za trest.

Jedním z klíčových prvků Apple Watch posledních let je bezesporu jejich Always-on displej, na kterém Apple pravděpodobně zapracuje i u Series 9 a to konkrétně jeho dalším „zjasněním“ v kombinaci se snížením energetické náročnosti, díky čemuž se tak dá očekávat svícení podobné plnohodnotně probuzenému displeji, avšak s omezenými animacemi a tedy i nižší energetickou náročností. Samozřejmostí jsou pak i nové ciferníky přizpůsobené třeba právě i lepšímu Always-on, ale to se bavíme už spíš o věci softwaru nežli přímo hardwaru jako takového.

Zatímco prakticky všechny upgrady uvedené v předešlých řádcích jsou do jisté míry drobnostmi, věříme, že minimálně jeden upgrade většího kalibru by dával u Series 9 smysl už kvůli nynějším Apple Watch Ultra a optimalizaci aplikací pro ně. Řeč je konkrétně o potenciálním nasazení programovatelného bočního tlačítka na bok Apple Watch. Právě tento prvek je totiž u Apple Watch Ultra extrémně vychvalován a když pro něj začali nyní vývojáři ve velkém přizpůsobovat aplikace, rozhodně by nebylo od věci, kdyby se jim Apple „odvděčil“ tak, že tlačítko přidá i na další modely a tím je tak učiní využitelnějšími. Víc upgradů, které by stály za řeč nicméně od Series 9 čekat nelze a to i s přihlédnutím na předešlé roky.