První kroky s Apple TV aneb co dělat, když ji dostanete pod stromeček

Než se pustíte do čtení tohoto článku, rádi bychom vás upozornili, že jsou následující řádky určeny primárně pro úplné nováčky. Pokud jste tedy pod stromečkem našli svůj vůbec první Apple produkt, pak tyto rady využijete nejvíce (a pravděpodobně i jako jediní).

Pokud jste napsali Ježíškovi o novou Apple TV a následně jste ji našli přímo pod stromečkem, pak je tento článek přímo pro vás. Jablečná televize je skvělým produktem nejen pro vánoční období, který dokáže sjednotit celou domácnost u jedné obrazovky a postarat se o prvotřídní přehrávání filmů, seriálů a o řadu dalších aktivit. Jestli jste tedy nikdy ještě Apple TV neměli a nemáte s ní zkušenosti, zbystřete. Nyní si totiž společně posvítíme na její kompletní zprovoznění – od prvotního zapojení, přes nastavení, až po samotnou zábavu, o níž se dokáže postarat.

Zapojení

V první řadě je nutné Apple TV zapojit. Jakmile ji tedy rozbalíte a vytáhnete z původního balení, nezbývá nic jiného, než se rovnou pustit do akce. Hned z počátku musíme zmínit, že je celý proces nesmírně jednoduchý a zabere vám jen několik málo minut. V první řadě byste si ale měli položit otázku, kde Apple TV vlastně chcete používat. Pokud se totiž jedná například o obývací pokoj, který je nejčastějším „sídlem“, pak je na místě ji umístit poblíž samotné televize a zásuvky. V opačném případě byste se totiž museli spoléhat na zbytečně dlouhý HDMI kabel, což není úplně nejlepší řešení.

Nyní už k samotnému zapojení. Nejprve je nutné vzít napájecí kabel, připojit jej k Apple TV a následně do elektrické sítě. Prakticky stejný postup se opakuje i v případě HDMI kabelu – stačí jej píchnout do příslušného konektoru u Apple TV a následně do samotného televizoru. Jenže zde můžete teoreticky narazit na menší překážku. HDMI kabel totiž není součástí balení a pokud nemáte doma jeden navíc, pak vám nezbývá nic jiného, než urychleně přikoupit další. Před koupí hlavně dobře rozhodněte, jak velký kabel potřebujete.

Jakmile připojíte napájení a HDMI kabel, máte prakticky hotovo. Teoreticky se ale nabízí ještě připojení Ethernet kabelu pro připojení Apple TV k internetové síti tradičně drátově. Pokud máte starší model jablečné televize či Apple TV 4K (2022) v pokročilejší verzi se 128GB úložištěm, stačí kabel připojit do příslušného konektoru. Pokud jej nevidíte, nic se neděje. Nová Apple TV 4K (2022) jej v základní konfiguraci totiž nenabízí, což ale ve výsledku není žádnou překážkou. Samozřejmostí je totiž možnost bezdrátového připojení přes Wi-Fi.

První krůčky s Apple TV

Máte zapojeno? Pokud ano, můžete se pustit rovnou do akce – respektive na první spuštění vaší nové Apple TV. Samozřejmě je také nutné zapnout i jako televizi a na ni jako vstup nastavit HDMI, skrze které je jablečná televize připojena. Pro její ovládání vám poslouží oficiální ovladač Siri Remote, který je pochopitelně součástí balení. Zároveň si ale můžete vystačit i s iPhonem/iPadem, které se dokážou proměnit v ovladač. V takovém případě akorát nelze nastavit hlasitost audia.

Při prvním spuštění je samozřejmě nutné provést nezbytná nastavení. Nejedná se ale o nic složitého. Kompletně celým procesem vás provede přímo systém krok po kroku, díky čemuž vždy víte, co máte dělat. Apple TV lze navíc nastavit kompletně prostřednictvím iPhonu. Stačí se s ním přiblížit k samotnému zařízení a automaticky se nabídne samotná synchronizace veškerých dat. V takovém případě tak Apple TV sama zjistí vaše Apple ID, Wi-Fi sítě a řadu dalších nezbytností, které jsou k používání potřeba. To vše bez jakýchkoliv nutností. Pokud tuto možnost nepoužijete, stačí ručně zadat heslo k Wi-Fi (pokud nejste připojeni přes Ethernet), přihlásit se k Apple ID, vytvořit účet a máte hotovo.

Možnosti Apple TV

V poslední řadě si ještě pojďme velice rychle a stručně shrnout, co všechno Apple TV vlastně umí a o co se dokáže postarat. Přestože tento drobeček už tolik pozornosti nesklízí, tak ve skutečnosti se dokáže postarat o hodiny nekončící zábavu – a to ať už vás baví filmy, seriály, nebo něco úplně jiného. V základu Apple TV funguje jakožto multimediální centrum zábavy. Dokáže skvěle posloužit pro sledování obsahu z oblíbených streamovacích platforem jako Netflix, HBO Max, Disney+ a dalších. Zároveň si můžete koupit/vypůjčit filmy/seriály z oficiální aplikace TV a vychutnat si bezkonkurenční zážitek klidně i v Dolby Atmos.

U toho to ale rozhodně ještě nekončí. Nadále se totiž nabízí možnost hraní her. Ty najdete buďto přímo v App Storu, nebo můžete sáhnout po herní službě Apple Arcade, která vám zpřístupní více než stovku exkluzivních titulů, které pak můžete hrát na vašich Apple produktech. Apple TV nadále funguje jakožto centrum chytré domácnosti, což vám umožní ovládat chytrou domácnost ať už jste kdekoliv. To vše samozřejmě s maximální důrazem na soukromí a zabezpečení uživatele.