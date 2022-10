Apple ve včerejších odpoledních hodinách představil trojici nových produktů, a to konkrétně iPad Pro s čipem M2, přepracovaný klasický iPad již 10. generace a zbrusu novou Apple TV 4K, konkrétně její 3. generaci. I když se na první pohled mohlo zdát, že je nová Apple TV opět stejná jako předešlé generace, tak to ve skutečnosti není tak úplně pravda. Změn totiž proběhlo hned několik a je nutné zmínit, že jsou rozhodně příjemné a potěší vás. V tomto článku se společně podíváme na 5 zajímavostí o nové Apple TV 4K, o kterých jste možná nevěděli.

Menší a výrazně lehčí

Nová Apple TV 4K je oproti svému předchůdci menší a výrazně lehčí, což z produktových fotek jen tak poznat nejde. Co se týče rozměrů (V × Š × T), tak má třetí generace 31 × 93 × 93 milimetrů, zatímco ta druhá 35 × 98 × 98 milimetrů. To znamená, že z hlediska výšky je nová Apple TV 4K menší o 4 milimetry a z hlediska šířky a tloušťky pak o 5 milimetrů. Nejvýraznější změnou je však váha, která se konkrétně snížila zhruba o 50 %, a to především díky odstranění aktivního chlazení v podobě ventilátoru. Zatímco druhá generace Apple TV 4K vážila 425 gramů, tak třetí generace váží 208 gramů (Wi-Fi), respektive 214 gramů (Wi-Fi + Ethernet).