Kompletní srovnání: Apple TV 4K 1. generace vs. 2. generace vs. 3. generace

Apple dnes představil novou generaci Apple TV 4K, aktuálně již v pořadí třetí. Kromě nové jablečné televize jsme se ještě dočkali představení iPadu Pro s čipem M2, a také přepracovaného klasického iPadu již 10. generace. Co se týče nové Apple TV 4K, tak na první pohled moc změn nepoznáte, každopádně kdybychom řekli, že nejsou žádné, lhali bychom. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na srovnání všech tří generací Apple TV 4K, abyste veškeré rozdíly měli vedle sebe.

Rozměry, hmotnost

Začneme rozměry (V × Š × V) a hmotností Apple TV 4. První generace, stejně jako ta druhá, má rozměry 35 × 98 × 98 milimetrů, zatímco třetí generace má 31 × 93 × 93 milimetrů. Co se týče hmotnosti, tak zde jsou opět stejné údaje u první a druhé generace, a to 425 gramů. U třetí generace došlo k výraznému snížení hmotnosti, a to konkrétně na 208 gramů v případě Wi-Fi varianty a 214 gramů v případě Wi-Fi + Ethernet varianty. Po designové stránce je první a druhá generace naprosto stejná, třetí generace se však dočkala malých změn, a to jak v rozměrech a hmotnosti, tak i na horní straně, kde už se nenachází logo  tv, ale pouze .

Ovladač

Nedílnou součástí každé televize je také její ovladač. První generace nabízela ještě původní Apple TV Remote, který měl rozměry 124 × 38 × 6,3 milimetru a hmotnost 45 gramů. Druhá a třetí generace mají stejné ovladače Siri Remote, tedy až na ten rozdíl, že třetí generace má namísto konektoru Lightning nově USB-C a je o 3 gramy těžší. Konkrétně je řeč o rozměrech 136 × 35 × 9,25 milimetru a hmotnosti 63 gramů, respektive 66 gramů u třetí generace. Z hlediska funkcí pak první generace nabízela Bluetooth 4.0, infračervený vysílač, akcelerometr a tříosý gyroskop, Lightning a dobíjecí baterii. Druhá a třetí generace pak Bluetooth 5.0 a infračervený vysílač, Lightning u druhé generace a USB-C u třetí generace, a dobíjecí baterii.

Hardware

Změny jsou zřetelné také v případě hardwaru. Zatímco první generace nabízela čip A10X Fusion, tak druhá generace A12 Bionic a nejnovější třetí generace již dokonce A15 Bionic. První generace se pak pochlubila podporou HDMI 2.0a, Wi-Fi 5, gigabitového Ethernetu a Bluetooth 5.0, druhá generace pak nabízí podporu HDMI 2.1, Wi-Fi 6, sítí Thread, gigabitového Ethernetu a Bluetooth 5.0. Co se týče třetí generace, tak zde došlo k rozdělení na dvě verze, a to čistě Wi-Fi a Wi-Fi + Ethernet. Obě verze nabízí podporu HDMI 2.1, Wi-FI 6 a Bluetooth 5.0, druhá verze s Wi-Fi + Ethernet pak ještě tedy nabízí gigabitový Ethernet a podpora sítí Thread. Z hlediska úložiště jste si u první a druhé generace mohli vybrat z 32 GB a 64 GB, u třetí generace už je pak úložiště dáno pevně – k dispozici je 64 GB pro Wi-Fi variantu a 128 GB pro Wi-Fi + Ethernet variantu.

Formáty videa

Apple TV 4K 1. generace

H.264/HEVC SDR video v rozlišení až 2160p, 60 fps, profil Main/Main 10

HEVC Dolby Vision (Profile 5)/HDR10 (profil Main 10) v rozlišení až 2160p

Video H.264 Baseline Profile úrovně 3.0 nebo nižší se zvukem AAC‑LC až 160 kb/s na kanál, 48 kHz, stereo v souborových formátech .m4v, .mp4 a .mov

Video MPEG‑4 až 2,5 Mb/s, 640 × 480 pixelů, 30 fps, Simple Profile se zvukem AAC‑LC až 160 kb/s, 48 kHz, stereo v souborových formátech .m4v, .mp4 a .mov

Apple TV 4K 2. generace

H.264/HEVC SDR video v rozlišení až 2160p při 60 fps, profil Main/Main 10

HEVC Dolby Vision (profil 5)/HDR10 (profil Main 10)/HLG v rozlišení až 2160p při 60 fps

Video H.264 Baseline Profile úrovně 3.0 nebo nižší se zvukem AAC‑LC až 160 kb/s na kanál, 48 kHz, stereo v souborových formátech .m4v, .mp4 a .mov

Video MPEG‑4 až 2,5 Mb/s, 640 × 480 pixelů, 30 fps, Simple Profile se zvukem AAC‑LC až 160 kb/s, 48 kHz, stereo v souborových formátech .m4v, .mp4 a .mov

Apple TV 4K 3. generace

SDR video ve formátu AVC/HEVC (profil Main / Main 10) v rozlišení až 2160p při 60 fps

Dolby Vision (profil 5) v rozlišení až 2160p při 60 fps

HDR10+/HDR10/HLG ve formátu HEVC (profil Main 10) v rozlišení až 2160p při 60 fps

Video H.264 Baseline Profile úrovně 3.0 nebo nižší se zvukem AAC‑LC až 160 kb/s na kanál, 48 kHz, stereo v souborových formátech .m4v, .mp4 a .mov

Video MPEG‑4 až 2,5 Mb/s, 640 × 480 pixelů, 30 fps, Simple Profile se zvukem AAC‑LC až 160 kb/s, 48 kHz, stereo v souborových formátech .m4v, .mp4 a .mov

Formáty zvuku

Apple TV 4K 1. generace

HE-AAC (V1), AAC (až 320 kb/s), chráněné AAC (z iTunes Storu), MP3 (až 320 kb/s), MP3 VBR, Apple Lossless, FLAC, AIFF a WAV; AC‑3 (Dolby Digital 5.1), E-AC‑3 (prostorový zvuk Dolby Digital Plus 7.1) a Dolby Atmos.

Apple TV 4K 2. generace

HE-AAC (V1), AAC (až 320 kb/s), chráněné AAC (z iTunes Storu), MP3 (až 320 kb/s), MP3 VBR, Apple Lossless, FLAC, AIFF a WAV; AC‑3 (Dolby Digital 5.1), E-AC‑3 (prostorový zvuk Dolby Digital Plus 7.1) a Dolby Atmos

Apple TV 4K 3. generace

HE-AAC (V1), AAC (až 320 kb/s), chráněné AAC (z iTunes Storu), MP3 (až 320 kb/s), MP3 VBR, Apple Lossless, FLAC, AIFF a WAV; AC‑3 (Dolby Digital 5.1), E‑AC‑3 (prostorový zvuk Dolby Digital Plus 7.1) a Dolby Atmos

Cena

Pokud byste si před 5 lety chtěli zakoupit první generaci Apple TV, vyšla by vás na 5 190 Kč v případě 32 GB verze a 5 790 Kč v případě 64 GB verze. Druhá generace pak vycházela o něco levněji na 4 990 Kč v případě 32 GB verze a a 5 590 Kč v případě 64 GB verze. Apple TV 4K třetí generace vás pak vyjde na 4 190 Kč v případě Wi-Fi verze s 64 GB a 4 790 Kč v případě Wi-Fi + Ethernet verze se 128 GB. U nejnovější generace lze tedy vidět opět velmi příjemné snížení ceny – je ale nutné zmínit, že zde Apple přestal přibalovat nabíjecí kabel pro ovladač.

