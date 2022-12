Štědrý den je doslova za dveřmi. Pokud tedy ještě doposud nemáte nakoupené veškeré dárky, tak se nyní již musíte spolehnout na jejich elektronickou formu – tyto dárky vám totiž přijdou ihned nehledě na to, jaký je den. Na našem magazínu se dnes všem těmto dárkům na poslední chvíli věnujeme a již jsme si ukázali, jak můžete například darovat aplikaci nebo hru pro iOS či macOS, případně jak lze darovat hru na Steam. Mimo jiné ale můžete darovat i elektronickou dárkovou kartu do Apple Store, díky které si obdarovaný může koupit prakticky jakékoliv Apple zařízení. Tímto dárkem rozhodně uděláte radost naprosto každému, jelikož si dotyčný bude moci přesně vybrat to, co od kalifornského giganta potřebuje.

Jak darovat elektronickou dárkovou kartu do Apple Store

I letos Apple připravil speciální webovou stránku, na které lze dárkové karty jednoduše zakoupit. Pokud jednu takovou chcete zakoupit, postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se v rámci webového prohlížeče přesunuli na tyto stránky od Applu.

od Applu. Po přesunutí sjeďte o kousek níže, pod obrázek produktů, a klepněte na tlačítko Dárková karta e-mailem.

pod obrázek produktů, a klepněte na tlačítko Tímto se dostanete do rozhraní, ve kterém si můžete jednoduše dárkovou kartu do Apple Store vytvořit.

do Apple Store Vybrat si tak můžete z různých vzhledů karty, dále vyplňte hodnotu, vaše údaje a údaje příjemce, společně s věnováním.

karty, dále vyplňte a společně s Jakmile budete mít vše připraveno, tak stačí klepnout na tlačítko Přidat do tašky.

Klepnutím na zmíněné tlačítko vás prohlížeč přesune do košíku, ve kterém zkontrolujte správnost údajů.

ve kterém zkontrolujte Pak stačí klepnout na Dokončit nákup, přihlásit se, zadat údaje k platbě, potvrdit podmínky a je hotovo.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné zakoupit dárkovou kartu do Apple Store. Kromě toho, že se jedná o perfektní dárek na poslední chvíli, tak dárkovou kartu do Apple Store můžete zakoupit i za normálních okolností kdykoliv jindy. Hodit se může mimo jiné třeba tehdy, pokud dotyčnému chcete koupit například iPhone, ale nejste si jistí tím, jakou barvu vybrat. Takhle pouze poskytnete dotyčnému finance na zakoupení Apple produktu a kompletní výběr už necháte na něm.