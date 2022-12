6 věcí, které chceme vidět v macOS 14

Apple své jablíčkáře každoročně potěší novými verzemi svých operačních systémů. Prakticky si tak můžeme být jisti tím, že se doslova vždy dočkáme nějakých zajímavých novinek. macOS v tomto samozřejmě není výjimkou. Naopak systém pro jablečné počítače se za poslední roky znatelně posunul. Na druhou stranu to ale ještě neznamená, že už by neměl kam jít dál. Při příležitosti vánočních svátků se proto pojďme společně zaměřit na to, jak by Apple mohl vylepšit očekávaný systém macOS 14. Prostoru pro zlepšení je totiž celkem dost, stejně tak i potřeb ze strany samotných uživatelů.

Ovládání hlasitosti

Jestli je něco, co v macOS neuvěřitelně schází, zatímco pro uživatele konkurenčních systémů jde o naprostou samozřejmost, pak jde o komplexní ovládání hlasitosti. Jablíčkáři používající Macy mají pouze jedinou možnost, a to nastavit hlasitost, která se následně aplikuje na kompletně celý systém, včetně všech spuštěných aplikací. Pokud byste tedy chtěli o něco ztlumit prohlížeč, ale naopak chcete dobře slyšet například MS Teams, pak máte jednoduše smůlu. Přestože existují bezplatné alternativy, je poměrně smutné, že v roce 2022 takto základní funkce stále chybí.

Přizpůsobitelnost menu baru

Takzvaný menu bar neboli horní lišta je nedílnou součástí operačního systému macOS. Uživatele v rychlosti informuje jak o možnostech právě spuštěné aplikace (zleva doprava), tak také o potřebných informacích a spuštěných aplikacích (zprava doleva). Poměrně snadno se ale může stát, že se liště kompletně přeplní, kvůli čemuž z ní mohou vypadnout důležité prvky, které pak nevidíme. Obzvláště se tento problém týká menších 13″ laptopů. Rozhodně by tedy nebylo na škodu, kdyby Apple přidal nativní možnost pro kompletní přizpůsobení menu baru, jehož součástí by například mohl být prvek pro sjednocení méně podstatných položek, které netřeba mít pořád na očích. Zajímavě tohle řeší populární aplikace Bartender. Ta má ale jediný nedostatek – stojí téměř 500 Kč.

Horní lišta menu bar + Ovládací centrum

Nativní VPN

Bezpečnost a soukromí na internetu je dnes důležitější než kdy dřív. To skvěle hraje do karet Applu. Ten se totiž rád prezentuje jakožto technologický gigant, který klade maximální důraz na soukromí svých uživatelů a považuje jej za jejich základní lidské právo. Z tohoto důvodu také zakomponoval několik bezpečnostních funkcí – pro maskování e-mailové adresy, IP adresy, blokování trackerů při prohlížení internetu a podobně. Mezi jablíčkáři se však zároveň otevřela diskuze, zda by nebylo na místě to celé posunout ještě o úroveň dál. Kdyby Apple začal provozovat vlastní VPN službu, mohl by garantovat kompletní soukromí uživatelé nejen při brouzdání prohlížečem, ale při jakékoliv komunikaci se sítí internet.

Jestli se vůbec někdy takovéto novinky dočkáme je ale ve hvězdách. Relativně nedávno totiž Apple přišel s funkcí iCloud Private Relay (Soukromý přenos), která se snaží napodobit možnosti VPN služeb. Rozdíl je ale v tom, že si uživatelé nemohou vybrat, na jaký server se chtějí přepojit a nejsou chráněni mimo nativní prohlížeč. Takováto možnost by ale rozhodně nebyla na škodu.

Automatické přichytávání oken

Jablíčkáři si na diskuzních fórech častokrát stěžují na absenci jednoduché funkce pro automatické přichytávání oken. V tomto jednoznačně kraluje konkurenční Windows od Microsoftu, kde stačí okno chytnout, narazit s ním do nějakého rohu a máte prakticky hotovo. V okamžiku si tak každý uživatel může uzpůsobit svou pracovní plochu k obrazu svému. V macOS ale něco takového kompletně schází a nabízí se pouze různé alternativy. Samotný jablečný operační systém ale v tomto konkrétním případě poměrně výrazně strádá – nabízí pouze možnost pro přepnutí aplikace do režimu pro celou obrazovku, nebo za pomoci Split View ji dokáže rozdělit na dvě části. Bohužel nic jiného k dispozici nemáme. Nebylo by tedy na škodu, kdyby Apple rozšířil své možnosti pro multitasking (jako Split View, Mission Control, Stage Manager, Plochy) o další vychytávku a umožnil jednoduše řadit aplikace, respektive je přichytávat k okrajům.

Náhledy aplikací

Také u další funkce by se Apple mohl nechat inspirovat u konkurence, opět tedy u Windowsu. V macOS totiž kompletně chybí náhledy aplikací. Když najedeme kurzorem do Docku na konkrétní appku, nic se nám nezobrazí. To by nebylo na škodu nahradit zobrazením náhledu, což by uživatelům mohlo napovědět o tom, jaká okna se v případě kliknutí vlastně otevřou a co konkrétně máme v dané chvíli otevřeno.

Widgety na ploše

V mobilních operačních systémech iOS nebo Android je zcela běžné mít widgety přímo na ploše, kde o nich máme největší přehled. V takovém případě také mají největší využitelnost. Bohužel takováto možnost v macOS schází, přestože o ni jablíčkáři volají poměrně delší dobu. Rozhodně by proto bylo na místě, kdyby Apple s příchodem očekávaného systému macOS 14 představil novou možnost umístění widgetů přímo na plochu. To by zároveň otevřelo dveře nevídaných možností i pro samotné vývojáře, kteří by tuto novinku mohli posunout ještě o několik úrovní dál a představit vlastní řešení určené pro macOS.