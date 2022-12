Poznejte 3 novinky ze světa Apple: iPhone 14, Apple Watch Ultra a nové AirPods

Komerční sdělení: Apple Watch Ultra, AirPods Pro 2. generace a iPhone 14. To jsou jablečné novinky, které Apple uvedl na trh na podzim roku 2022. Co nejzajímavějšího tyto nové technologické hračky v sobě ukrývají?

Nový iPhone: Detekce autonehody, Dynamic Island a Always-On Display

Na začátek si pojďme říci, že ty největší a nejlákavější novinky najdete pouze ve verzi iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Základní model iPhone 14 dostal především nový A15 Bionic čip a milovníci sociálních sítích si zase zamilují filmařský režim. Ten byl dříve jen ve verzi iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max.

Ve všech verzích iPhone 14 najdete zajímavou funkci Detekce autonehody. Zařízení díky speciálním zabudovaným senzorům pozná, že jste se stali účastníky autonehody. Pokud mu do určitého časového období nedáte vědět, že jste v pořádku, automaticky vám zavolá pomoc. Problém ale je, že je tato funkce zatím bohužel dostupná pouze v Americe a Kanadě. Kdy se dostane do Evropy? To zůstává záhadou.

Teď už ale o tahounech iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Mezi ta největší lákadla patří bezesporu 2 funkce:

Dynamic Island

Always-On Display

Dynamic Island najdete na vršku obrazovky tam, kde mají starší verze výřez pro mikrofon. Nově však tento ostrůvek dává svému uživateli možnost si přečíst notifikace a další oznámení aplikací. Stal se z něj tak opravdu interaktivní výřez. Tomu se říká funkční designová úprava!

Always-On Display vám dopřeje komfort toho, že nemusíte AMOLED displej pořád zhasínat, abyste ušetřili trochu baterie. Pokud patříte mezi ty, kteří svůj telefon neustále kontrolují, je toto vylepšení to pravé ořechové.

Apple Watch Ultra: Výdrž na jedno nabití 36 hodin? Není problém!

Pokud vlastníte starší verze hodinek Apple Watch, nabíjíte je pravděpodobně každý den. U nových Apple Watch Ultra Apple garantuje, že při normálním používání zvládnou fungovat na jedno nabití až 36 hodin. A proč ultra? Vypadá to, že Apple chce tak trochu soupeřit se sportovními hodinkami. Posuďte sami, podívejte se na výčet zajímavých sportovních funkcí hodinek:

Hloubkoměr na potápění a freediving až do hloubky 40 metrů.

na potápění a freediving až do hloubky 40 metrů. Voděodolnost až do 100 metrů.

až do 100 metrů. Sledování tělesných funkcí jako je třeba tepová frekvence – hodinky zvládnou určit i zóny tepové frekvence.

– hodinky zvládnou určit i zóny tepové frekvence. Náruživí běžci určitě ocení sledování výkonu při běhu – naplánujete si optimální tempo při každém výběhu. A Watch Ultra poradí s běžeckou technikou, poskytnou data o délce kroku , době kontaktu se zemí a také o vertikální oscilaci .

– naplánujete si optimální tempo při každém výběhu. A Watch Ultra poradí s běžeckou technikou, poskytnou data , se zemí a také o . Dvoufrekvenční GPS soustava zajistí přesnost kdekoliv na světě.

zajistí přesnost kdekoliv na světě. Nechybí ani snímání tělesné teploty, sledování spánku. A dokonce změří i saturaci krve kyslíkem (hladina kyslíku v krvi).

Nové AirPods Pro 2022: Lepší zvuk, výdrž baterie a adaptivní propustnost

Vylepšení se také dočkala sluchátka AirPods Pro. Aktivní potlačení zvuku sice znáte už ze starší verze, ale v novém provedení AirPods Pro dovedl Apple tuto funkci k dokonalosti. K tomu si přidejte režim adaptivní propustnosti, který dokáže rozpoznat nechtěné zvuky okolí a to, že na vás někdo zrovna mluví. Díky této funkci si můžete naplno užívat oblíbenou písničku i uprostřed ruchu ve sdílené kanceláři, ale zároveň uslyšíte, že k vám promlouvá kolegyně.

Zlepšení se dočkala i baterie. U první generace jste mohli sluchátka využívat po maximálně 4,5 hodiny. Druhá generace už disponuje výdrží na jedno nabití až 6 hodin. Nové nabíjecí pouzdro má pak kapacitu na jedno nabití až 30 hodin – a to není zrovna málo.

A co zvuk? Apple si dal práci a do sluchátek zasadil nové technologie, které zapříčinily, že si od teď můžete zase o něco lépe vychutnat hloubku basových tonů. (Na nedostatečnou kvalitu basů si u starší verze AirPods Pro stěžovalo mnoho majitelů.) O dokonalý hlasový prožitek se nově stará i nový čip Apple H2.