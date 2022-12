Nový Apple Studio Display za 36 tisíc a další Apple produkty za super ceny na Aukro.cz

Komerční sdělení: Apple produkty nemusí být vždy drahé. Stačí jen vědět, kam pro ně chodit a rázem zjistíte, že si je lze pořídit za ceny výrazně horší konkurence. Jedním z nejlepších míst, kam pro levné Apple produkty zavítat, je bezesporu Aukro, na kterém jich naleznete v různém stavu extrémní množství. A díky tomu, že je zde prodávají koncoví uživatelé, kteří se jich chtějí zpravidla zbavit co nejrychleji, kromě nízkých cen zde můžete počítat leckdy třeba i s nejrůznějšími bonusy navíc ve formě příslušenství či třeba záruky. Co byste řekli třeba na dosud nerozbalený Apple Studio Display v plné záruce za pouhých 36 000 Kč, tedy o více než 5000 Kč levnějši než je standard? A jak by se vám líbil iPhone 14 za 14 700 Kč, iPhone 11 Pro Max za 7 400 Kč či iPhone XR za 4000 Kč? To a mnohem víc lze na Aukru skutečně najít a udělat si tím radost. Jen myslete na to, že se zpravidla jedná o nabídku jednoho kusu a tudíž kdo dřív přijde, ten má jistotu koupě. Pokud se vám tedy na této síti něco zalíbí, určitě s koupí neváhejte.

Apple Studio Display za 36 000 Kč lze zakoupit zde

Kompletní nabídku (nejen) iPhonů na Aukro naleznete zde