TOP 5 nejlepších sluchátek pro hráče: Jaké jsou možnosti a podle čeho vybrat

Tisková zpráva: Kvalitní zvuk je pro hráče videoher doslova základem celého úspěchu. Ať už se řadíte mezi fanoušky poklidných titulů, nebo rádi měříte své síly s ostatními hráči v takzvaných kompetitivních hrách, bez pořádného zvuku se jednoduše neobejdete. Ten proto hraje nesmírně důležitou roli v prakticky každém žánru, obzvláště tedy v online střílečkách, kde vám kvalitní herní headset dokáže poskytnout neuvěřitelnou výhodu. Když totiž nepřítele uslyšíte o něco dříve a lépe, máte podstatně větší šanci se s ním vypořádat, než aby vás následně překvapil.

Jenže v takovém případě vyvstává důležitá otázka. Jak zvolit kvalitní herní sluchátka, jaké jsou možnosti a podle čeho vlastně vybírat? Pokud se řadíte mezi vášnivé gamery, pak je tento článek přímo pro vás. Nyní si totiž společně posvítíme na TOP 5 nejlepších sluchátek pro hráče. Rozhodně je z čeho vybírat.

JBL Quantum 910 Wireless

Pokud chcete v každé hře naprosto dominovat, zbystřete. V takovém případě by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout oblíbená sluchátka JBL Quantum 910 Wireless. Jedná se o ultimátní herní bezdrátová sluchátka, která kromě prvotřídního zvuku nabízí řadu dalších benefitů. Na ty se ostatně ihned zaměříme. Tento model totiž nabízí duální prostorový zvuk ve vysokém rozlišení v kombinaci s integrovaným sledováním pohybu hlavu, díky čemuž jako hráč budete vždy v centru akce. O to se konkrétně stará technologie JBL QuantumSPHERE 360, která vás při hraní na PC posune o několik úrovní výše. Důležitou roli v tomto hraje software JBL QuantumENGINE, s jehož pomocí lze (nejen) zvuk dle potřeb upravovat.

Alfou a omegou je samozřejmě již zmiňovaná kvalita zvuku. Ani v tomto sluchátka nepolevují. Disponují totiž 50mm neodymovými měniči s Hi-Res certifikací, které se starají o bezkonkurenční zvuk JBL QuantumSOUND Signature. Jak už jsme také zmínili výše, jedná se o bezdrátová sluchátka, která lze připojit dvěma způsoby. Buďto tradičně přes Bluetooth 5.2, nebo prostřednictvím 2,4GHz připojení zajišťujícím prakticky nulovou latenci.

Nechybí také aktivní potlačení hluku, kvalitní mikrofon s potlačením ozvěny a zvuku či odolný a pohodlný design. Potěšit také může ovladač herního zvuku či chatu pro Discord. V závěru ještě nesmíme ani na výdrž baterie. Ta totiž na jedno nabití dosahuje skvělých 39 hodin – případně nic vám nebrání v tom, abyste sluchátka během dlouhých herních maratonů zároveň používali i nabíjeli.

JBL Quantum 910 Wireless zakoupíte za 6 390 Kč zde

JBL Quantum 810

Vhodným kandidátem jsou také JBL Quantum 810. Tento model si zakládá na precizním zvuku JBL QuantumSOUND, o nějž se starají 50mm dynamické Hi-Res měniče pro zachycení každičkého detailu. Ani v tomto případě pak nechybí aktivní potlačení hluku specializované pro herní účely či duální prostorový zvuk JBL QuantumSURROUND s technologií DTS Headphone:X. Sluchátka jsou stejně tak i bezdrátová a lze je připojit skrze 2,4GHz připojení, nebo přes Bluetooth 5.2. Potěšit také dokáže až 43hodinová výdrž baterie.

Když k tomu ještě přidáme možnost pro současné hraní a nabíjení, kvalitní směrový mikrofon se zaměřením na hlas a s technologií pro potlačení hluku a odolný, ale přesto pohodlný design, získáme prvotřídní sluchátka, která se stanou neodlučitelným parťákem pro gaming. Pokud hledáte to nejlepší, ale zároveň byste rádi něco ušetřili, pak se jedná o perfektní model.

JBL Quantum 810 zakoupíte za 5 190 Kč zde

JBL Quantum 400

Obejdete se bez bezdrátového připojení a naopak vám záleží hlavně na kvalitě zvuku? Pak věnujte pozornost modelu JBL Quantum 400. Tato sluchátka nabízí zvuk s technologií JBL QuantumSOUND Signature, což ještě doplňuje podpora prostorového zvuku JBL QuantumSURROUND a DTS. Můžete si tedy být jisti, že vám rozhodně neunikne byť jen nepatrný detail, což vás může v kompetitivním hraní postavit do poměrně značné výhody. Sluchátka se zároveň postarají o to, aby vás co možná nejlépe slyšeli i vaši spoluhráči. Disponují totiž kvalitním sklápěcím mikrofonem se zaměřením na hlas.

V případě herních sluchátek hraje nesmírně důležitou roli i jejich pohodlnost. Právě proto výrobce vsadil na lehké provedení hlavového mostu v kombinaci s náušníky z paměťové pěny, díky čemuž vás sluchátka budou pohodlně doprovázet klidně i několikahodinovým hraním. Nadále pak nechybí ani ovladač herního zvuku či chatu. Prostřednictvím softwaru JBL QuantumENGINE si lze ještě přizpůsobit samotný prostorový zvuk, vytvořit k němu různé profily, upravit RGB efekty či změnit nastavení mikrofonu. Stejně tak zde najdete i předpřipravený ekvalizér. Vzhledem k nízké ceně se jedná o perfektní sluchátka, která by šla popsat rčením: „za málo peněz, spoustu muziky“.

JBL Quantum 400 zakoupíte za 2 590 Kč zde

JBL Quantum 350 Wireless

Za zmínku také rozhodně stojí JBL Quantum 350. Jedná se o poměrně povedená náhlavní bezdrátová sluchátka disponující zvukem QuantumSOUND Signature. S bezztrátovým 2,4GHz připojením si navíc můžete být jisti tím, že vám neunikne žádný důležitý moment ze hry. To vše pak ještě skvěle doplňuje až 22hodinová výdrž baterie v kombinaci s odnímatelným mikrofonem se zaměřením na hlas.

Sluchátka jako taková jsou optimalizována pro hraní na PC. Určitě u nich také nesmíme zapomenout zmínit maximální komfort. Náušníky jsou totiž z paměťové pěny. Zvuk si navíc můžete přizpůsobit dle vlastních potřeb prostřednictvím jednoduché aplikace JBL QuantumENGINE. Podobně jako u výše zmiňovaného modelu Quantum 400 se jedná o prvotřídní sluchátka za skvělou cenu. Přestože z hlediska funkcí na něj úplně nedosahují, tak naopak jasně vedou svým bezdrátovým připojením, což pro některé hráče může být rozhodujícím faktorem. V takovém případě už záleží jen na vás – zdali preferujete prostorový zvuk, nebo možnost se zbavit tradičního kabelu.

JBL Quantum 350 Wireless zakoupíte za 2 590 Kč zde

JBL Quantum TWS

V našem seznamu samozřejmě nesmíme zapomenout ani na milovníky tradičních špuntů. Pokud se neřadíte mezi fanoušky náhlavních modelů, nebo zkrátka jen chcete sluchátka, která se vám pohodlně vejdou do kapsy, a zároveň se postarají o prvotřídní herní zážitek, pak by se vaše pohledy měly upnout na JBL Quantum TWS. Jak už samotný název napovídá, tento model je ostatně ze stejné produktové řady zaměřené na hráče. Tato True Wireless sluchátka totiž disponují kvalitním zvukem JBL QuantumSURROUND s technologií pro adaptivní potlačení hluku a precizním prostorovým zvukem.

Kromě potlačení hluku se ale také nabízí funkce AmbientAware, která dělá přesný opak – do sluchátek vám přimíchává zvuky z okolí, díky čemuž máte přehled o tom, co se kolem vás děje. Z hlediska konektivity se nabízí použití Bluetooth či 2,4GHz bezdrátového připojení s prakticky nulovou latencí. Samozřejmostí jsou pak také kvalitní mikrofony s technologií formování paprsku (beamforming), které se přímo zaměří na váš hlas a naopak vyfiltrují hluk z okolí. Celé to parádně uzavírá až 24hodinová výdrž baterie (8 hodin sluchátka + 16 hodin nabíjecí pouzdro), odolnost vůči vodě dle krytí IPX4 a kompatibilita s aplikacemi JBL QuantumENGINE a JBL Headphones pro další přizpůsobení.

JBL Quantum TWS zakoupíte za 3 890 Kč zde