Nejlepší hry na Mac, které byste si měli přes svátky zahrát

Při příležitosti vánočních svátků byste měli především zrelaxovat. V takové příležitosti je skvělým způsobem hraní zábavných videoher, u čehož se můžete na chvíli pozastavit a užít si konkrétní herní titul. Problém ale může být v tom, že Macy a gaming nejdou úplně dohromady. Na druhou stranu to ale ještě neznamená, že byste si žádnou hru zahrát nemohli. Naopak. Pro macOS je k dostání řada povedených titulů, které si pohodlně zahrajete i na vašem jablečném počítači. Pojďme se proto podívat na ty nejlepší z nich.

Resident Evil Village

Na prvním místě nemůže být nic jiného, než novinka v podobě Resident Evil Village. Tento titul nejprve vyšel pro současné konzole Playstation 5 a Xbox Series X|S v květnu roku 2021, avšak nedávno se dočkal kompletního portu pro Macy s čipy Apple Silicon. Díky tomu je hra plně optimalizovaná a využívá grafické API Metal od Applu, včetně podpory pro upscaling MetalFX. Jedinou podmínkou ke hraní je, abyste disponovali Macem s čipy série M1 či M2 – na starších modelech s CPU Intel si hru bohužel nezahrajete.

Fotogalerie Resident Evil Village 2 Resident Evil Village 3 Resident Evil Village 1 Resident Evil Village 0 Resident Evil Village-FB Vstoupit do galerie

Konkrétně se jedná o hororovou hru o přežití, kde se budete muset potýkat s nejrůznějšími nástrahami. Sami se zhostíte role Ethana Winterse, který zavítal do vesnice plné zmutovaných monster hledat svou unesenou dceru. Pokud máte rádi napětí, pak je tento titul perfektní volbou pro dlouhé zimní večery. K dostání je přímo v Mac App Store za 1 050 Kč. Podle recenzí samotných hráčů ale hra rozhodně stojí za to.

Resident Evil Village v Mac App Store

Tomb Raider (2013)

Legendární herní postava Lara Croft zažila v roce 2013 znovuzrození, když přišel restart série Tomb Raider. Přestože už jde o starší hru, stále má rozhodně co nabídnout a pohodlně si ji zahrajete klidně i na malém základním MacBooku Air (2020) s čipem M1. Tento titul vypráví, jak začal samotný příběh zmiňované Lary a ukazuje její cesty – z vášnivé mladé archeoložky v nezastavitelného dobrodruha, který za vidinou poznání rozhodně nehodlá zastavovat a nenechá se zastrašit.

Hra Tomb Raider je k dostání v rámci herní knihovny Steam. Titul po svém vydání sklidil obrovský úspěch, a hráči jej proto hodnotí velice pozitivně. Pokud tedy hledáte klidnou hru s pohlcujícím příběhem a tento titul jste ještě nehráli, pak by rozhodně neměl chybět ve vaší knihovně. Rozhodně stojí za to. Hra vás bez slevy vyjde na 17,99 €.

Tomb Raider na Steamu

Golf With Your Friends

Pokud byste si chtěli zahrát poklidnou hru s vašimi přáteli, pak je odpověď jasná – Golf With Your Friends. Jak již samotný název napovídá, v této hře se vydáte na golfové hřiště, kde budete ovládat přímo golfový míček. Vaším úkolem je dostat jej do jamky na co možná nejméně odpalů. Aby to ale nebylo jen tak, hru můžete hrát online se svými přáteli a soutěžit o to, kdo z vás je nejlepší. Když si navíc v nastavení povolíte kolize a časový limit, zábava se o to ještě zvýší.

Ve hře Golf With Your Friends na vás navíc čeká hned několik parádně navržených map, které se skládají z více než desítky jamek. Nemusíte se tedy obávat, že by vás hraní brzy omrzelo. Osobně mám v této hře nahráno přes 40 hodin herního času a musím zcela upřímně uznat, že se jedná o jeden z nejlepších multiplayer titulů pro oddechnutí s přáteli. Hra vás bez slevy vyjde na 14,99 €.

Golf With Your Friends na Steamu

League of Legends

U multiplayer her ještě chvíli zůstaneme. Skvělou zábavou může být League of Legends, jedna z nejhranějších her současnosti žánru MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). V tomto týmu společně s vašimi přáteli zavítáte do Vyvolávačova žlebu, kde se v pětičlenných týmech utkáte s vašimi protivníky. Každý hráč si navíc může vybrat z více než 140 šampionů (postav), které zastávají odlišné role. Zcela klíčová je v tomto případě spolupráce. Jelikož se jedná o týmovou hru, tak právě ta vám jako jediná dokáže zajistit vítězství.

League of Legends je k dispozici zcela zdarma – stačí stáhnout, nainstalovat a vydat se poměřit síly s nepřáteli. Buďte ale připraveni na to, že ačkoliv pocit vítězství stojí za to, prohry mohou být naopak krušné. Přestože můžete tento titul hrát také sami s cizími hráči, upřímně doporučujeme jít ve skupině přátel. Celkový zážitek se tak ještě umocní.

League of Legends stáhnete zde

Minecraft

Máte rádi ve hrách volnost a chcete dělat pouze to, co se vám zamane? Ať už preferujete takzvané singleplayer hraní, nebo naopak rádi spolupracujete s přáteli, určitě byste neměli zapomenout na legendární Minecraft. V této hře zavítáte do kostičkového světa nekonečných možností, kde je vaším úkolem hlavně přežít. Pro to ale musíte těžit potřebné suroviny, vyrábět předměty, brnění a nástroje, shánět potravu, postavit si dům a celkově zajistit, aby vás jen tak něco nepřekvapilo. Minecraft je známý svou otevřeností. Můžete si dělat co jen chcete nebo stavět jakoukoliv stavbu vás napadne.

To nejlepší na tom je, že Minecraft nemusíte nutně hrát jen sami. Nabízí se totiž i multiplayer, ve kterém se do „nekonečného“ světa můžete podívat i s vašimi přáteli. Primárním cílem hry jako takové je skolit draka na samotném konci světa (End), což se samozřejmě daleko lépe zvládá, když je vás na to více. Tato hra stojí 29,99 € a primárně je k dostání pro Windows a další platformy. V rámci macOS si ale přesto můžete zahrát.

Minecraft stáhnete zde

World of Warcraft

Legendární MMORPG je jednou z nejlepších her pro Macy s Apple Silicon. Jako jeden z mála titulů totiž nabízí plnou optimalizaci, díky čemuž běží parádně i na obyčejném MacBooku Air (2020) s čipem M1. V této hře zavítáte do fantasy světa Warcraftu, kde se s vlastním hrdinou vydáte vstříc nezapomenutelnému dobrodružství. Na vaší cestě se budete postupně zlepšovat, plnit nejrůznější úkoly a pomáhat (nejen) lidem ve vašem okolí. Nejedná se ale o obyčejné RPG, ba naopak. Hra je kompletně online ve formě multiplayeru. Na plnění úkolů, PvP či řadu dalších aktivit tak můžete naskočit spolu s vašimi přáteli.

Fotogalerie #4 world of warcraft shadowlands-fb World of Warcraft na Macu smartmockups World of Warcraft Battle for Azeroth 5 World of Warcraft Battle for Azeroth 3 World of Warcraft Battle for Azeroth 4 World of Warcraft Battle for Azeroth 6 World of Warcraft Battle for Azeroth world_of_warcraft_mac7 world_of_warcraft_mac12 Vstoupit do galerie

Jedinou nevýhodou je, že u hry musíte platit takzvaný herní čas, který funguje na bázi předplatného. Ten stojí od 10,99 € měsíčně, což vám zpřístupní samotnou hru až po poslední expanzi. Tu si pak musíte ještě dodatečně koupit od 49,99 €. Jelikož ale nedávno vyšla nová expanze s označením World of Warcraft: Dragonflight, můžete počítat s tím, že herní svět bude plný dalších hráčů, kteří vám hraní o to zpříjemní.

Připojte se do světa World of Warcraft zde

Alternativní způsoby hraní

Pokud vás zmiňované hry neoslovili a raději byste si zahráli tituly, které bohužel pro macOS nejsou k dispozici, nezoufejte. Stále je totiž naděje, že si je i přesto užijete v jejich plné kráse. Za poslední roky se totiž výrazně rozrostly takzvané herní streamovací platformy. V takovém případě se hra vykresluje na serveru, zatímco k vám se odesílá jen obraz. Vy pak zpět odesíláte instrukce k ovládání. Jedinou podmínkou je tedy stabilní internetové připojení, díky čemuž se můžete naplno ponořit do svých oblíbených počítačových i konzolových her.

Osobně mohu doporučit služby GeForce NOW nebo Xbox Cloud Gaming. Zatímco v případě GeForce NOW můžete hrát i zcela zdarma a ještě k tomu tituly z vašich herních knihoven, které již vlastníte, v případě Xbox Cloud Gaming se neobejdete bez předplatného a herního ovladače. Na druhou tak získáte přístup k více než stovce AAA titulů a potenciálně ke stovkám hodin zábavy.