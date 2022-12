Aplikace Apple TV míří na Android

Zatímco zprvu bylo možné jablečnou streamovací službu Apple TV+ sledovat jen na Apple produktech, nyní jí lze sledovat přes aplikace v chytrých televizích, herní konzole či třeba internetový prohlížeč. Podle velmi přesného leakera ShrimpApplePro má navíc Apple nyní před sebou další extrémně důležitý krok, který mu může výrazně pomoci v rozšiřování obliby jeho služby. Jedním dechem je však třeba dodat, že se jedná o krok do jisté míry kontroverzní.

Zdroje leakera pocházející přímo z Applu tvrdí konkrétně to, že kalifornský gigant testuje interně v současnosti aplikaci Apple TV pro Android s tím, že by jí rád co nejdříve vypustil. K tomuto rozhodnutí dospěl mimo jiné kvůli tomu, že v jeho službě nebudou již brzy dostupné jen filmy a seriály, ale bude přes ní možné sledovat třeba i americké MLS (nejvyšší fotbalová liga v USA). Je tedy jasné, že pokud chce Apple oblibu své služby co nejvíce zvětšit, je třeba jí zpřístupnit, kde se jen dá. Ostatně, stejnou cestou se v minulosti vydal třeba i Netflix a je na něm evidentní, že zvolil správně. Jelikož však zatím není nic oficiální, nechme se překvapit, kdy a v jakém formátu aplikace dorazí.