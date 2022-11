Apple mění plány. Na Apple TV+ chce dostat řadu starších osvědčených filmů

Změna plánu, která se však dala čekat. Tak přesně takto by se daly s trochou nadsázky popsat nynější snahy Applu, které se podařily odhalit portálu TechRadar díky zkoumání filmových a seriálových licencí pro streamovací služby. Díky průzkumu totiž vyšlo najevo, že Apple evidentně přestává spoléhat u Apple TV+ jen na originální obsah, ale vsadí taktéž na již ověřené starší pořady, které v minulosti diváky bavily. Ty sice logicky nebudou zcela 100% odpovídat jeho představám z hlediska kvality zpracování a tak podobně, diváky však přitáhnou.

Originálního obsahu se držel Apple skutečně dlouho. V září nicméně poměrně překvapivě přidal na Apple TV+ hned pět starších filmů Sidneyho Poitiera, aby pomocí nich co nejlépe odpromoval jeho chystaný dokument pro jablečnou streamovací službu, přičemž začátkem tohoto měsíce udělal totéž s filmy Jennifer Lawrence. Nyní pak podle TechRadaru Apple tvrdě vyjednává o spoustě licencí k léty osvědčeným filmům, které by rád zařadil do své kartotéky a tím Apple TV+ divácky zatraktivnil. Poměrně zajímavé je nicméně to, že licence má zatím řešit jen pro americký trh, takže je otázkou, nakolik to myslí vážně s expanzí Apple TV+ v Evropě a dalších částech světa. Jelikož je však pravdou, že dabing k český dispozici stejně stále není a nabídka pořadů je stále ve srovnání s konkurenčními streamovacími službami dost omezená, snaze Applu prosadit se se svou streamovací službou alespoň na domácím trhu dává do jisté míry smysl.