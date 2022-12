Nejlepší vánoční filmy na Amazon Prime Video

Vánoční tématika se pochopitelně nevyhnula ani poněkud opomíjené videostreamovací službě v podobě Amazon Prime Video. I zde najdete několik zajímavých filmů hodící se k Vánocům. Pojďme se na ně podívat.

Tvoje, nebo moje Vánoce?

Je před Štědrým dnem, když si Hayley a James na nádraží Marlyebone zamávají na rozloučenou, uvědomí si, že se na Vánoce od sebe nemohou odloučit. A tak se stejně impulzivně rozhodnou, že se navzájem překvapí a na nádraží oba nastoupí do opačného vlaku. Na celé Vánoce tak budou uvězněni v rodině toho druhého. Přežije jejich láska, když se začnou odhalovat jejich největší tajemství?

Téměř dokonalé Vánoce

Komedie od Davida E. Talberta, která vypráví vánoční příběh milovaného patriarchy, který svou rodinu požádá o jediný vánoční dárek, a to sejít se všichni pohromadě.

Prázdniny

Hollywoodská režisérka filmových upoutávek Amanda touží po nepovedeném vztahu uniknout svým starostem a utéct někam hodně daleko. Stejně je na tom i londýnská novinářka Iris, která se právě dozvěděla, že se jediný muž jejího života zasnoubil s jinou. Amanda se rozhodne strávit vánoční prázdniny v pronajatém domku na anglickém venkově, Iris jí přenechá svůj dům pouze v případě, že jí Amanda na oplátku poskytne ten svůj. Plány na příjemně strávenou samotu a odpočinek se ovšem oběma opuštěným ženám jaksi zvrtnou..

Příběh Popelky

Popelka Kay Cannonové (Ladíme!) je moderní filmový muzikál a zároveň odvážné pojetí pohádkové klasiky. Naše ambiciózní hrdinka (Camila Cabellová) má velký sen. Její Famózní víla kmotřička jí pomůže vytrvat a uskutečnit ho. Popelka se pyšní vynikajícím hereckým obsazením, které zahrnuje Idinu Menzelovou, Minnie Driverovou, Jamese Cordena, Nicholase Galitzina, Billyho Portera nebo Pierce Brosnana.

10 hodin Vánoc

Poslední společné Vánoce oslavili dva roky zpátky. Jenže to už byl táta tak tlustý a hlavně líný jako prase, až se opravdu není co divit, že od něj žena odešla. Jenže loňské svátky – Vánoce s mámou u babičky a Silvestr zas jen s tátou – byly horor, a tak se jejich děti Julia, Miguel a Bia rozhodnou, že letos to bude zas jako dřív. Mají deset hodin do štědrovečerní večeře, aby dali rodinu opět dohromady.

MXP_Mimořádně extrémní primát

Zábavná komedie pro celou rodinu. To je žánr, ve kterém kraluje opičák Jack. Tentokrát se vrhl na extrémní zimní sporty. Třetí pokračování úspěšné šimpanzí komedie se tentokrát odehrává na zasněžených kopcích.