Jen pro 10 z vás: Luxusní kryty z Alcantary nyní pořídíte s exkluzivní slevou

Komerční sdělení: Hledáte luxusní kryt na iPhone, který vás hned na první pohled uchvátí svým prémiovým designem? Pak pro vás máme parádní tip. Oblíbený e-shop Kryty z Alcantary totiž přichází s exkluzivní vánoční nadílkou, kdy si můžete přijít na veškerý sortiment s úžasnou 15% slevou! Má to ale jeden háček. Akce platí pouze do neděle 18. prosince a na prvních 10 objednávek. Pokud objednáte v tomto termínu, kryt vám stihne dorazit ještě do Vánoc. Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost a vsaďte na kvalitu, která vás ohromí!

V nabídce e-shopu naleznete řadu skvělých produktů. Bezesporu největším trhákem jsou MagSafe kryty na iPhone s alcantarovým tělem a stylové klíčenky, jejichž design si navíc můžete ještě o něco vylepšit. Nabízí se totiž možnost vytvoření vlastního motivu. V takovém případě si sami navrhnete design a výrobce se následně postará o jeho precizní gravírování, čímž vznikne zcela unikátní kryt či klíčenka. Právě proto se také jedná o perfektní vánoční dárek. Své nejbližší tak překvapíte luxusním krytem, který zároveň ponese jedinečný design.

Nabídka je ale daleko rozmanitější. Kromě zmiňovaných krytů s alcantarovým tělem pro iPhone zde najdete také klíčenky, kryty s alcantarovými zády pro iPhone a Samsung, dále kryty na AirPods, řemínky na Apple Watch, MagSafe peněženky či klíčenky na AirTag. Ve všech případech si příslušenství zakládá na jednom společném znaku – luxusním materiálu známém jako Alcantara.

Co je Alcantara

Ve finále si pojďme ve stručnosti shrnout, co je vlastně Alcantara a proč ji považujeme za luxusní materiál. Setkat se s ní můžete nejčastěji v interiérech luxusních vozů, kde se Alcantara využívá pro potahy sedaček, volantů a dalších částí. Jedná se o specifickou umělou kůži z netkané textilie, která se svým povrchem podobá semišové kůži. Je zároveň prodyšná, ohebná, nemačkavá a snadno udržovatelná. O jejím prémiovém vzhledu se můžete sami přesvědčit ve výše přiložené galerii.