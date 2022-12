Pokud chcete mít ve všech věcech, které přes den děláte, pořádek, tak k tomu musíte využívat nějaký systém. Osobně jsem se dlouhou dobu spoléhal na klasické lepící papírky, na které jsem si psal položky, na které jsem zkrátka nesměl zapomenout. Jenže problém nastal tehdy, když jsem potřeboval odjet pryč z domu, třeba do kanceláře. Pokud jsem si papírky nevyfotil, tak jsem zkrátka neměl nejmenší tušení, co se tak na nich může nacházet. Jakmile se takový scénář opakoval vícekrát, tak jsem řekl dost a začal konečně využívat nativní Připomínky – a bylo to nejlepší rozhodnutí. Nativní aplikace Připomínky je zkrátka perfektní a Apple ji neustále vylepšuje, například i v iOS 16.

Jak na iPhone v Připomínkách vytvořit chytré seznamy připomínek

Pro organizaci připomínek v nativní aplikaci Připomínky můžete samozřejmě využít klasické seznamy. Podle nich lze pak rozlišit třeba domácí připomínky od těch pracovních, případně můžete mít zvláštní seznam pro každý jeden projekt apod. Kromě těchto obyčejných seznamů jsou ale k dispozici také chytré seznamy připomínek, ve kterých se mohou zobrazit takové připomínky, které splňují předem určená kritéria. Ta se mohou odvíjet třeba od času a data dokončení, značek, polohy, priority apod. Pro vytvoření nového chytrého seznamu připomínek postupujte následovně:

Prvně na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Připomínky.

Jakmile tak učiníte, tak v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Přidat seznam.

Zde pak pod názvem klepněte na možnost Převést na chytrý seznam.

Následně si nastavte jednotlivá kritéria.

Po nastavení stiskněte vpravo nahoře tlačítko Hotovo.

Dále už si jen stačí klasicky zvolit název seznamu, barvu a jeho ikonu.

Nakonec stačí vpravo nahoře klepnout na Hotovo pro vytvoření seznamu.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu v Připomínkách vytvořit chytrý seznam připomínek, ve kterém se zobrazují připomínky na základně nastavených kritérií. Posledním vylepšením chytrých seznamů, které přišlo v iOS 16, je možnost nastavení zahrnutí poznámek. Zvolit si tak můžete, zdali se mají v chytrém seznamu zobrazovat připomínky, které musí splňovat veškerá kritéria, anebo minimálně jedno, tedy kterékoliv.