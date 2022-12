Apple chystá revoluční klávesnici pro Macy! Takto má fungovat

Jestli se někde Applu vyloženě nedaří inovovat, pak jsou to bezesporu klávesnice pro Macy. Přestože se v minulosti snažil přejít z klasického nůžkového mechanismu na motýlkový, vzhledem k jeho poruchovosti se ukázalo, že tudy cesta nevede a výrobce se proto musel opět navrátit ke své nůžkové klasice. Tu sice určitým způsobem vylepšil, nicméně i přesto se jedná ve své podstatě o tutéž klávesnici, kterou prodává již řadu let pod názvem Magic Keyboard. Pokud bychom pak chtěli být ještě kritičtější, vzpomenout lze třeba na Touch Bar u MacBooků, který je mnohými jablíčkáři dodnes považován za jeden z nejvýraznějších přešlapů, kterých se Apple ve své novodobé historii dopustil. Nyní však vyplul na veřejnost patent, který má na první pohled skutečný potenciál a přitom se netváří ani vyloženě složitě na vyrobení.

Apple si zaregistroval konkrétně patenty pro klávesnici s dynamickým zobrazováním znaků na jednotlivých klávesách. Ve své podstatě se však jedná o extrémně jednoduchou záležitost, jelikož je založena „jen“ na přepracování podsvícení jednotlivých kláves v kombinaci se zprůhledněním prvků na nich. Podsvícení by pak mělo inteligentně reagovat jak na stisky jednotlivých kláves, tak samozřejmě i na dění přímo v rámci macOS. Jinými slovy, pokud nemáte například numerický blok na klávesnici, v případě stlačení klávesy Shift by podsvícení zareagovalo tak, že by u horních čísel zhaslo pod písmeny a svítilo jen pod čísly, aby bylo uživateli jasné, že při takto „nastavené“ klávesnici je může psát. Skvěle využitelné by pak takto fungující podsvícení bylo třeba i pro znaky typu středník, uvozovky, otazník a tak podobně, jelikož nad jejich psaním mnoho lidí tápe. Nezbývá tedy než doufat, že se plány Applu stanou realitou a u budoucích klávesnic pro Macy, ale klidně i iPady s takto velkým upgradem se dočkáme.