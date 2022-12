5 tipů pro always-on displej iPhonu 14 Pro (Max), o kterých byste měli vědět

Skrytí tapety

Nebyl by to Apple, kdyby u always-on nepřišel s něčím extra. Zatímco konkurenční výrobci vyobrazují always-on s kompletně černou tapetou, tak u iPhonu dochází ve výchozím nastavení k pouhému ztmavení tapety. I přesto ale nedochází k výraznému snížení výdrže baterie, a to díky Display Engine, na kterém je always-on založený. Někteří uživatelé si však na tuto exkluzivitu stěžovali a chtěli mít k dispozici skrytí tapety, hlavně kvůli ochraně soukromí. V nejnovějším iOS 16.2 tak Apple tyto prosby vyslyšel, a pokud byste chtěli tapetu na always-on skrýt, stačí přejít do Nastavení → Zobrazení a jas → Trvale zapnutý displej, kde deaktivujte Zobrazovat tapetu.