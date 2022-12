Všechny AirPods jsou teď ve slevě. Za 3 490 Kč je to ideální vánoční dárek

Komerční sdělení: AirPods jsou bez debat nejlepší vánoční dárek pro každého uživatele Applu. A pokud navíc vychytáte období, kdy jsou ve slevě, můžou vás vyjít mnohem levněji. Jako třeba právě teď. Mobil Pohotovost má totiž všechny modely AirPodů ve slevě, včetně nejnovějších AirPods Pro 2022.

Pokud sháníte ten nejlevnější možný model, sáhněte po AirPods 2 jen za 3 490 Kč (běžně 4 790 Kč). Jde stále o skvělá sluchátka, na která nedají mnozí dopustit, a to hlavně díky jejich tvaru.

Jejich nástupce AirPods 3 vás teď vyjde na 4 890 Kč (běžně 5 790 Kč) a jsou ideální pro všechny, co chtějí nejnovější funkce, ale zároveň jim více vyhovují pecková sluchátka, nikoli špunty.

Poprvé od své premiéry jsou levnější také AirPods Pro 2 (2022), a to za 6 666 Kč (běžně 7 290 Kč). Jde vůbec o nejlepší a nejnovější sluchátka od Applu, která si vás získají hlavně aktivním potlačováním hluku na nejvyšší úrovni, lepším zvukem i delší výdrží baterie.

AirPods 2 za 3 490 Kč (běžně 4 790 Kč)

(běžně 4 790 Kč) AirPods 3 za 4 890 Kč (běžně 5 790 Kč)

(běžně 5 790 Kč) AirPods Pro 2 za 6 666 Kč (běžně 7 290 Kč)

Doručení do Vánoc je jistota

Výhodou také je, že Mobil Pohotovost stále garantuje bezproblémové doručení do Vánoc. Takže pokud kupujete AirPody jak vánoční dárek, můžete s nimi pod stromečkem stoprocentně počítat. Čas na objednávku máte dokonce až do středy 21. 12. do 15:00. A pokud si objednávku necháte doručit na prodejnu, máte čas až do 23. 12. do 12:00.