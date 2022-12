Satelitní SOS z iPhonů 14 hlásí další záchranu lidských životů

Přestože se po představení iPhonů 14 (Pro) objevovaly názory, že nasazení podpory satelitního SOS, díky kterému si budou moci jablíčkáři přivolat pomoc i z míst bez signálu, je zbytečné a nemá příliš velký potenciál na záchranu lidských životů, opak je pravdou. Od startu prodejů nových iPhonů jsme totiž viděli již celou řadu případů, kdy bylo satelitní SOS skutečně využito k záchraně osob, které přes něj byly schopné zkontaktovat záchranné složky a sdělit jim svou polohu. A přesně to se stalo i včera v Angeles Forest Highway v americké Kalifornii.

Additional video of #Los Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 conducting a rescue in Monkey Canyon, Angeles Forest this afternoon. Saving lives priority 1. pic.twitter.com/VR9eymRLKc — SEB (@SEBLASD) December 14, 2022

Příběh ze včerejška je skoro jak z marketingové příručky Applu. Dva lidé cestující v autě ztratili nad svým vozem kontrolu a zřítili se s ním do propasti. Co čert nechtěl, stalo se tak jednak na místě, na kterém není pokrytí mobilním signálem, a jednak v lokalitě, která je velmi málo frekventovaná z hlediska projíždějících aut a tak podobně. Jelikož však s sebou měli cestující naštěstí nový iPhone 14 či 14 Pro a při nehodě se jedna z osob zranila jen lehce, zkontaktování záchranných složek právě díky satelitnímu SOS nebylo ničím složitým. Ty po obdržení zprávy okamžitě vyrazily na místo a z vrtulníku zraněné vytáhly do bezpečí a následně převezly do nemocnice k ošetření. Jak by celá situace dopadla bez iPhonu je pak vzhledem k tomu, kde se celá událost odehrála, velkou neznámou. I kdyby však nová funkce ušetřila pár desítek minut útrap na dně kaňonu, je rozhodně pozitivní, že jí iPhony disponují. Nezbývá proto než doufat, že se jí brzo dočkáme i u nás.