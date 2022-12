Jak získat slevu 200 Kč na volání u O2, T-Mobile, Vodafone a Poda

Současná ekonomická situace (nejen) v České republice není vůbec dobrá a stát se proto snaží nejrůznějšími prostředky svým občanům pomoci. Jednu žhavou novinku, která může leckomu alespoň malinko usnadnit život, oznámil dnes Český telekomunikační úřad. Jedná se konkrétně o slevu 200 Kč na služby, tarify a balíčky služeb poskytované T-Mobilem, O2, Vodafone a Poda. T- Mobile pak dostal navíc nařízeno umožnit využití slevy minimálně na jeden tarif v rámci předplacených karet (tedy SIM s kreditem). A jelikož se jedná o povinnost, nemohou se společnosti ze slevy vykroutit.

Sleva 200 Kč nicméně není pro každého. Čerpat jí totiž mohou jen osoby zdravotně postižené, osoby závislé na pomoci jiných lidí, opatrovníci a sociálně slabí občané, kteří se kvůli současné situaci dostávají do finančních problémů. Jejich příjmy přitom nesmí dosáhnout za poslední čtvrtletí 2,15násobku životního minima. Sleva bude k dispozici od ledna příštího roku s tím, že si o ní bude třeba zažádat. V případě osob zdravotně postižených je třeba kontaktovat operátora a předložit mu doklady, kterými prokáže, že má na slevu nárok. Jednat se může konkrétně o průkaz ZTP, popřípadě, popřípadě rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, rozhodnutí o svěření dítěte do péče a tak podobně. Sociálně slabí občané pak budou muset při žádání o slevu předložit čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že byly jejich příjmy skutečně takové, jaké na nárok na slevu potřebují. ČTU nicméně zatím vzor čestného prohlášení na svůj web nevyvěsilo, byť informovalo, že tak do Vánoc učiní.

Veškeré informace ohledně získání slevy naleznete na webu ČTU zde