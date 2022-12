Dopravní značky pro autonomní vozy se začínají objevovat na dálnicích

Pro mnoho řidičů, kteří se zajímají o automobilismus. je řízení auta velmi příjemnou záležitostí. Převládají ale samozřejmě obyčejní jedinci, kteří si pod pojmem auto představí něco, co je dostane z bodu A do bodu B. Nejen pro tyto řidiče tak vznikají autonomní systémy, díky kterým mohou některá auta v dnešní době prakticky řídit samy, případně s malou výpomocí. Pokud byste se někdy vydali do Německa, tak si v jednom z úseků tamní dálnice můžete všimnout speciální značky, kterou byste jinde hledali marně. Tato značka je určená právě pro autonomní vozy, pojďme se na ni podívat.

Kruhové značky, která kombinuje černé a bílé zbarvení se zvláštní a nejasnou symbolikou, si konkrétně můžete všimnout na trase mezi Mnichovem a Ingolstadtem. Prvních třináct značek tohoto typu, které jsou od sebe vzdálené co 2,5 kilometru, bylo na svá místa umístěno již v letech 2015 a 2016, a to právě poblíž Ingolstadtu, kde dochází ke křížení dálnic A9 a A93. Samy automobilky si tyto úseky zvolily jako místa, kde dochází k testování autonomních systémů vozidel, po nějaké době pak tato místo začala „uznávat“ také německá vláda. Zmíněné značky umožňují autonomním vozům s využitím GPS zaměřit svou polohu, a to s přesností na jeden centimetr, díky čemuž dochází ke zdokonalování systémů.

Aktuálně pokrývají černobílé značky pro autonomní vozy celý úsek dálnice A9 z Ingolstadtu do Mnichova. Vzhledem k tomu, jaký je v poslední době tlak na vývoj autonomních vozů a systémů, je velmi pravděpodobné, že se tyto speciální značky objeví i na jiných místech, či dokonce v jiných zemích. Pokud tedy černobílou značku někde uvidíte, tak vás jakožto obyčejné řidiče nemusí nikterak vzrušovat a nemusíte jí věnovat žádnou pozornost, jelikož po dočtení tohoto článku již budete vědět, že je určená pro testování autonomních vozů.