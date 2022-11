Do vozů Tesla míří Apple Music

Majitelé vozů Tesla využívající Apple produkty se zřejmě již brzy dočkají velmi příjemné novinky. Přestože jsou vozy z dílny Elona Muska službám a softwarům Applu doposud nenakloněny, zdá se, že se již brzy ledy konečně hnou.

O víkendu se v USA konala v Petersen Automotive Museu v Los Angeles , na kterou se sjelo obrovské množství Tesel z celých spojených států. Fanoušci této automobilky si pak při prohlížení jednotlivých vozů dostali i ke kousku, ve kterém běžela dosud nevydaná verze jeho OS. Právě ta přitom v sobě skrývala aplikaci Apple Music, díky které by tak měli mít majitelé Tesel v budoucnu možnost si ve voze jednoduše obsah Apple Music přehrát. Spárování s Apple účty má podle dostupných informací probíhat pomocí QR kódu, který se na obrazovce Tesly zobrazí a který bude stačit oskenovat přes telefon, aby se aplikace ve voze s účtem Applu propojila. V tuto chvíli je nicméně nejasné, kdy přesně by mohla aktualizace dorazit. Nezbývá tedy než doufat, že se tak stane co nevidět.