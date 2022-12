MacBook Air dostane do dvou let OLED displej

Apple chystá malou displejovou revoluci i u levnějších MacBooků. Vyplývá to alespoň z tvrzení předního displejového experta a analytika v jedné osobě Rosse Younga. Ten se nechal slyšet, že poté, co u high-endových MacBooků Pro přešel Apple na mini LED panely chystá v dohledné době přechod na OLED u MacBooků Air a dokonce i iPadů Pro.

O použití OLED displejů jinde než u iPhonů se hovoří již pěkných pár let, avšak ještě donedávna spíš na úrovni zbožných přání. OLEDy jsou totiž poměrně drahé a tak se zdálo být nemyslitelné, že by je Apple mohl ve výrazně větším formátu nasadit právě na MacBooky či iPady. Young však v minulosti již několikrát přišel s tím, že to v plánu skutečně je a nyní tvrdí, že se tak stane do dvou let. Nejzazší termín přechodu MacBooků Air a iPadů Pro na tento typ displeje je totiž závěr roku 2024, přičemž velmi pravděpodobně toho bude Apple schopen ještě dříve, popřípadě přechod rozfázuje tak, aby mohl alespoň nějaký produkt ukázat dřív než na konci roku 2024.

Ačkoliv Young už žádné detaily ohledně OLEDů nyní neuvedl, v minulosti se nechal v souvislosti s nimi například slyšet, že by měly podporovat ProMotion do 120Hz, díky čemuž tedy bude pohyblivý zobrazovaný obsah na nich o poznání plynulejší než je tomu nyní při použití 60Hz panelu. Je nicméně jedním dechem třeba dodat, že pokud by byla podpora ProMotion skutečně nasazena, MacBooky Air by měly potenciál kanibalizovat na MacBoocích Pro a je tudíž otázkou, nakolik jsou nynější informace analytika pravdivé.