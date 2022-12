Lesk Apple Storů je pryč, jablíčkáři mnohem raději nakupují iPhony na internetu

Kamenné obchody Applu byly v minulosti mnoha jablíčkáři vnímány skoro až jako posvátná místa. Nynější průzkum společnosti CIRP však ukazuje, že lesk Apple Storů se začíná pomalu ale jistě vytrácet. Jablíčkáři totiž v současnosti mnohem častěji nakupují online či jinde. A to pro Apple vůbec není dobrá zpráva.

Průzkum CIRP (který se sice vztahuje jen na USA, ale vzhledem k tomu, že domovina Applu vždy odráží trendy i ve zbytku světa) odhalil konkrétně to, že iPhony si 67 % dotazovaných kupuje buď online, nebo přes operátora. Pouhých 24 % dotazovaných zavítá do kamenné prodejny Apple a zbytek se k telefonům dostane jinak – například koupí v jiné kamenné prodejně. Prodeje online přitom pro Apple nejsou vůbec dobrou zprávou, jelikož je tím znemožněno prodání dalšího příslušenství k telefonu, ke kterému prodavači v Apple Storech dokáží člověka přimět i díky možnosti jej rovnou profesionálně aplikovat (například u skel a tak podobně). Zároveň se vytrácí i možnost jakékoliv další interakce vedoucí například i k přehodnocení původního záměru ve formě koupě určitého modelu, který by ve výsledku danému uživateli nemusel až tak sedět. Zkrátka a dobře, koupě jinde než přímo v kamenném obchodě Applu představuje do jisté míry riziko nespokojenosti.

Proč tomu tak je sice můžeme z průzkumu jen hádat, je nicméně víceméně jasné, že se nad změně spotřebitelského chování podepisuje celá řada faktorů počínaje změnou zvyklostí po nástupu COVID-19, pokračujíc celkovým zrychlováním doby a tedy minimem času pro návštěvu kamenné pobočky a konče nejrůznějšími slevovými akcemi, na které jsou zákazníci schopni při výběru narazit. S ohledem na tohle všechno je proto třeba položit si otázku, jak pravděpodobné je vůbec to, že se v České republice někdy dočkáme Apple Storu. Pokud totiž obchody přestávají táhnout, jejich rozšiřování nedává samosebou smysl.